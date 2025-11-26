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Жертвами наводнений в Таиланде стали более 30 человек

26 ноября 2025 10:48
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Более 30 человек стали жертвами масштабных наводнений в Таиланде. Причиной природной стихии стали проливные дожди. В некоторых районах за несколько часов выпало более 300 миллиметров осадков, что стало рекордным за последние 300 лет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами наводнений в Таиланде стали более 30 человек-2

В зоне бедствия оказались около трех миллионов человек и почти один миллион домов. Армия Таиланда помогает эвакуировать жителей. Сильнее всего пострадал город Чатъяй. Там подтоплены магазины и первые этажи строений. Люди вынуждены передвигаться на лодках. Практически остановлено движение транспорта. В зоне бедствия и городская больница, где находятся около тысячи пациентов. Власти направили вертолеты для эвакуации больных и персонала.

# Наводнение

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