Прямой эфир

БЕЛАЗ никогда не закроется – водитель-испытатель автогиганта

08 мая 2025 16:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли». 

БЕЛАЗ никогда не закроется – водитель-испытатель автогиганта-2

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:
БЕЛАЗ никогда не закроется, потому что карьерная техника нужна и в России, и за границей. Так что пока добывают уголь, это можно спокойно… Самое лучшее, потому что заботятся о комфорте водителя. Подвеска мягкая, он мягко идет, водителю легче управлять. Его не трясет, он плавно едет. Вот за это его и любят. 

# Предприятия Беларуси # Алена Сырова # Интервью

Другие новости рубрики

Все новости
493 млн на сохранение исторической памяти – рассказываем о проекте Союзного государства в Брестской крепости
08 мая 2025 16:11

493 млн на сохранение исторической памяти – рассказываем о проекте Союзного государства в Брестской крепости

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве
08 мая 2025 16:06

Будет выполнен в форме ордена Отечественной войны I степени – рассказываем о новом музее в Могилёве

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату
08 мая 2025 16:02

25-метровый воин над плитами с именами героев – скульптор рассказал, как создавал Ржевский мемориал Советскому солдату