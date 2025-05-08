БЕЛАЗ никогда не закроется – водитель-испытатель автогиганта

Проект СТВ о людях, которые в разное время общались с Президентом. О тех, которых выбирал Первый, чтобы узнать мнение «от земли».

Владимир Прохоревич, водитель-испытатель ОАО «БЕЛАЗ»:

БЕЛАЗ никогда не закроется, потому что карьерная техника нужна и в России, и за границей. Так что пока добывают уголь, это можно спокойно… Самое лучшее, потому что заботятся о комфорте водителя. Подвеска мягкая, он мягко идет, водителю легче управлять. Его не трясет, он плавно едет. Вот за это его и любят.