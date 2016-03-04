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Министр информации поздравила руководителей белорусских СМИ с Днем женщин

04 марта 2016 11:03
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Новости Беларуси. Сильная журналистика от слабого пола. В преддверии женского праздника за круглым столом собрались руководительницы белорусских СМИ.  Всего — больше 2 десятков главных редакторов журналов, газет,  радио,  информационных агентств и издательств. С наступающим праздником  коллег поздравила и министр информации Беларуси. Не обошлось и без вручения подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Раковская, главный редактор журнала:
Первый раз таким кругом собрались. Всегда нам нужно где-то тоже сверять часы. Всегда интересно и полезно обменяться опытом. Поэтому мне кажется, что такая очень интересная, неожиданная встреча полезная и приятная.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:
Женщины в силу роли женщины в обществе хотят реально участвовать в формировании важнейшего сегмента – общественное мнение. Женщина – всегда созидатель по своей сути. И журналистика женская – это и большие проекты, которые нацелены на укрепление нравственности.

# общество # Женщины Беларуси # Лилия Ананич # Лариса Раковская

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