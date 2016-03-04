Министр информации поздравила руководителей белорусских СМИ с Днем женщин

Новости Беларуси. Сильная журналистика от слабого пола. В преддверии женского праздника за круглым столом собрались руководительницы белорусских СМИ. Всего — больше 2 десятков главных редакторов журналов, газет, радио, информационных агентств и издательств. С наступающим праздником коллег поздравила и министр информации Беларуси. Не обошлось и без вручения подарков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лариса Раковская, главный редактор журнала:

Первый раз таким кругом собрались. Всегда нам нужно где-то тоже сверять часы. Всегда интересно и полезно обменяться опытом. Поэтому мне кажется, что такая очень интересная, неожиданная встреча полезная и приятная.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Женщины в силу роли женщины в обществе хотят реально участвовать в формировании важнейшего сегмента – общественное мнение. Женщина – всегда созидатель по своей сути. И журналистика женская – это и большие проекты, которые нацелены на укрепление нравственности.