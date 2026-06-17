Открытие мирового уровня! Белорусские биологи обнаружили неизвестные науке виды грибов и лишайников

Один из этих организмов рос прямо на придорожных деревьях в Новобелицком районе областного центра. Крошечную находку официально зарегистрировали и назвали «Спирографа Скорины». За громкой сенсацией стоит пять лет колоссального труда. Чтобы заявить об открытии на всю планету, гомельские специалисты проводили сложнейшие тесты, включая молекулярно-генетическую экспертизу.

Андрей Цуриков, профессор кафедры биологии Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины:

Очень много усилий ушло на то, чтобы именно доказать, что это действительно не вариация, что оно просто отличается, потому что растет в городе, что это действительно что-то абсолютно новое в рамках планеты, в мировом плане, и уже выявить отличия не только внешние, но и на генетическом уровне для того, чтобы как раз таки дать новое имя этим грибам. Мы решили один из них увековечить нашего Франциска Скорину за и его вклад в развитие культуры, науки на территории нашей страны в то время, и как дань университету, который на сегодняшний день носит имя Франциска Скорины.

Сейчас гомельская команда готовит к публикации очередные открытия. Совершить прорыв биологам помогло новое оборудование. Шесть лет назад студенческая лаборатория «Флора и растительность» получила грант специального фонда Президента. На эти деньги полностью обновили технику, что и вывело исследования на мировой уровень.