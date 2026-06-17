В Витебске назвали победителя областного этапа конкурса «Мастер года – 2026»

В Витебске назвали имя педагога, который представит северный регион на республиканском конкурсе профмастерства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Путевку в финал завоевала Ирина Василевич – мастер производственного обучения местного индустриального колледжа. Главный этап соревнований пройдет в Минске. Областной отбор длился почти два месяца. Начиная с апреля, за победу боролись 19 преподавателей колледжей со всего региона. Программа была максимально насыщенной. Чтобы обойти конкурентов, участники прошли четыре сложнейших этапа: от творческой визитки до проведения открытых мастер-классов и защиты своих профориентационных проектов.

Ирина Василевич, мастер производственного обучения Витебского государственного индустриального колледжа:

Я счастлива в настоящий момент. Правда, впереди еще один этап. Он очень ответственный. Это возлагается такая ответственность на мои плечи и плечи моего колледжа. Потому что это, в общем-то, совместная работа всех сотрудников. Я надеюсь на успех. Будем к нему стремиться. Конкурс «Мастер года» уверенно становится новой традицией Беларуси. Его суть выходит далеко за рамки обычного состязания. Главное здесь – зажечь интерес к рабочим специальностям и доказать их важность для страны.

Михаил Сабгир, мастер производственного обучения Оршанского государственного политехнического колледжа:

Стараюсь честно выполнять свою работу, как-то привлекая наше молодое поколение к обучению, чтобы им не хотелось сидеть дома, сидеть в своих телефонах, а развиваться, получать будущие профессии. Несмотря на наши современные технологии, такие как работоехника, искусственный интеллект, автоматизация, это опять же все собирается в руками человека. И профессиональное техническое образование никуда не уйдет.