Прямой эфир

В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?

15 февраля 2022 14:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается подготовка к референдуму. Проект поправок в Основной закон разрабатывали всей страной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?-1

Самые разные предложения звучали на диалоговых площадках, в общественных приемных и во время встреч с экспертами. Все они учтены в итоговом документе. Теперь главное – объяснить суть предлагаемых изменений и дополнений доступно и понятно. Так, в Воложине прошла встреча работников сферы образования с представителями местной власти. Через призму главного закона говорили о прошлом, настоящем и будущем суверенной Беларуси.

В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?-4

Евгений Крукович, председатель Воложинского райисполкома:
Основной вопрос, который интересует людей – это Всебелорусское народное собрание. И по этому поводу поступает очень много вопросов от населения. Мы разъясняем все полномочия, которыми будет обладать Всебелорусское народное собрание.

В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?-7

Ирина Житарюк, преподаватель Воложинского сельскохозяйственного профессионального лицея:
На нас как педагогах лежит ответственность за воспитание будущего поколения, за воспитание патриотизма у наших ребят. Поэтому очень важны, на мой взгляд, дополнения о сохранении исторической памяти и памяти о героическом прошлом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Также очень важно в наше время и семейное воспитание – 34 статья, которая говорит об ответственности родителей за воспитание детей.

Референдум состоится 27 февраля.

Читайте также:  

Почти 40 тысяч национальных и 101 международный наблюдатель аккредитованы на референдум в Беларуси  

В Беларуси работают 153 территориальных комиссии и 5510 участковых. Как обеспечат безопасность на голосовании?  

Проголосовать на референдуме досрочно можно с 22 по 26 февраля. В какое время приходить?  

# Референдум # общество # Евгений Крукович # Ирина Житарюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Гендиректор «Коммунарки»: плитка шоколада «Президент» эквивалентна стакану выпитого молока
15 февраля 2022 14:12

Гендиректор «Коммунарки»: плитка шоколада «Президент» эквивалентна стакану выпитого молока

«Осматриваем людей, потом на ФАПе же и прививаем». Как вакцинируют белорусов в сельской местности?
15 февраля 2022 14:10

«Осматриваем людей, потом на ФАПе же и прививаем». Как вакцинируют белорусов в сельской местности?

Снопков про изменения в земельном кодексе: «Что это за новации? Они достаточно простые, но они выстраданы»
15 февраля 2022 13:58

Снопков про изменения в земельном кодексе: «Что это за новации? Они достаточно простые, но они выстраданы»