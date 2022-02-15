В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается подготовка к референдуму. Проект поправок в Основной закон разрабатывали всей страной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Самые разные предложения звучали на диалоговых площадках, в общественных приемных и во время встреч с экспертами. Все они учтены в итоговом документе. Теперь главное – объяснить суть предлагаемых изменений и дополнений доступно и понятно. Так, в Воложине прошла встреча работников сферы образования с представителями местной власти. Через призму главного закона говорили о прошлом, настоящем и будущем суверенной Беларуси.