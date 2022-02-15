В Воложине педагоги встретились с местной властью перед референдумом. Как прошла диалоговая площадка?

Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается подготовка к референдуму. Проект поправок в Основной закон разрабатывали всей страной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Новости Беларуси. В центральном регионе продолжается подготовка к референдуму. Проект поправок в Основной закон разрабатывали всей страной, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Самые разные предложения звучали на диалоговых площадках, в общественных приемных и во время встреч с экспертами. Все они учтены в итоговом документе. Теперь главное – объяснить суть предлагаемых изменений и дополнений доступно и понятно. Так, в Воложине прошла встреча работников сферы образования с представителями местной власти. Через призму главного закона говорили о прошлом, настоящем и будущем суверенной Беларуси.
Евгений Крукович, председатель Воложинского райисполкома:
Основной вопрос, который интересует людей – это Всебелорусское народное собрание. И по этому поводу поступает очень много вопросов от населения. Мы разъясняем все полномочия, которыми будет обладать Всебелорусское народное собрание.
Ирина Житарюк, преподаватель Воложинского сельскохозяйственного профессионального лицея:
На нас как педагогах лежит ответственность за воспитание будущего поколения, за воспитание патриотизма у наших ребят. Поэтому очень важны, на мой взгляд, дополнения о сохранении исторической памяти и памяти о героическом прошлом белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Также очень важно в наше время и семейное воспитание – 34 статья, которая говорит об ответственности родителей за воспитание детей.
Референдум состоится 27 февраля.
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