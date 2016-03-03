Вспоминая Наталью Крачковскую: всегда яркая, харизматичная, неподражаемая

Новости Беларуси. В мире кино о ней говорили: мастер эпизода и королева вторых ролей. Сегодня, на 78-м году жизни не стало Натальи Крачковской. Всего за 40-летнюю карьеру Крачковская сыграла более чем в 100 фильмах. И если в них она была признанной звездой, то в жизни всегда старалась сохранять природную скромность, такт и оптимизм.

Всегда яркая. Харизматичная. Неподражаемая.

Наталья Крачковская каждую свою героиню делала особенной. Ее карьера началась с массовки и эпизодических ролей. Пышную актрису заметили только спустя 12 лет. В «12 стульях» Леонида Гайдая она сыграла свою первую серьезную роль.

В актерской карьере Крачковской не было главных ролей. Ее персонажи — это вспышка, недолгая, но яркая... Да настолько, что узнавали на улицах.

Между тем, с мужем Владимиром Наталья познакомилась на съемках советской мелодрамы «Половодье». Он покорил ее творогом, сметаной и свежими булочками. Они прожили душа в душу 26 лет, до самой его смерти.

И тогда же, в 88-ом, начались финансовые трудности и застой в карьере. Крачковская бралась за все роли, которые предлагали. Состоявшая актриса играла в массовке. Без слов.

Вячеслав Никифоров, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

В массовке. И вдруг я вижу в кринолинах такую даму. Я обомлел. Я говорю помощникам: вы что, сдурели, такую актрису в массовку запихнуть? Мне деликатно объяснили, что у нее такое положение, что она готова на любой заработок.

А после «Чокнутые», «Русский бизнес», «Мастер и Маргарита». Помимо кино актриса часто играла в театре. В апреле Крачковская собиралась приехать в любимый Минск с очередной премьерой. Ее имя еще не убрали с афиш...

Илья Казановский, организатор массовых мероприятий:

То, что она до последнего выходила на сцену, что немаловажно для актера, это призвание, во-первых. Во-вторых, она собиралась ехать по Беларуси, собиралась работать.

Позже скажут: ее неиссякаемое желание жить и работать поражали. Она была актрисой в душе, и самой искренней женщиной в жизни. И по теории знаменитого бельгийского режиссера Жако ван Дормеля, «у каждого человека своя музыка внутри», возьму на себя смелость предположить, что мелодия Натальи Крачковской — это известный марш Штрауса-старшего, яркий, бойкий и незабываемый.