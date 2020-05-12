«Всенародного характера партизанское движение на территории Беларуси не носило». Какие мифы пытаются внушить молодёжи о ВОВ

Какие мифы пытаются внушить молодежи о Великой Отечественной войне, рассказали в программе «Большой город».

Сергей Клишевич, депутат Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь, первый секретарь Минского городского комитета ОО «БРСМ»:

Так как наше информационное поле сегодня подвержено разным вбросам, один из таких очень популярных вопросов – одинаковая ответственность за развязывание Второй мировой войны между Германией и Советским Союзом. Мы, конечно, все прекрасно знаем и понимаем, и документы это доказывают, что Германия напала, Германия развязала Вторую мировую войну, она напала на Советский Союз. Пытаются уравнять вину этих двух государств в том, что они развязали Вторую мировую войну и тут, конечно, это уже более геополитические вопросы.

Второй факт – это партизанское движение. Ставится под сомнение то, что якобы это были заброшенные из других территорий сюда люди, которые занимались решением каких-то политических задач. Некоторые занимались мародерством, грабили деревни, просто выживали, как могли, и какого-то всенародного характера это движение на территории Беларуси не носило, хотя, конечно, мы тоже все прекрасно понимаем, что это было всенародное движение, потому что там были и дети, и старики.

И подавляющее большинство наших жителей, большая часть территории Беларуси была захвачена партизанскими так называемыми зонами, свободными от захватчиков. Если бы это не носило всенародный характер, то было бы просто невозможно. Поэтому это тоже еще один из фактов, которые пытаются навязать.