Всемирная выставка кошек прошла в Минске

Новости Беларуси. Самая пушистая выставка прошла накануне в Минске. О кошках с любовью не только говорили, но и в формате шоу по разным параметрам выбирали самого лучшего представителя четвероногих, начиная от породы и заканчивая окрасом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Можно было увидеть знаменитых и титулованных кошек. Сибирские, британские, персидские и многие другие. И, конечно, важное преимущество: посетители смогли не только пообщаться с заводчиками из Беларуси и России: задать вопросы по характеру питомца, здоровью, особенностям развития и кормления, но и выбрать себе котенка.

Надежда Пилатова, организатор выставки:

Очень хорошее качество животных. К нам приехали из России из очень многих городов, из Прибалтики (Литва, Латвия), Татарстан. И даже из Таиланда есть кошка. То есть присутствие очень потрясающее. Эксперт оценивает кошку на столе – там и на рингах тоже – пишет оценочный лист, заполняет по нескольким статям: голова, уши, лапы, хвост, глаза, постав, окрас, качество шерсти и так далее. И выставляет свою оценку: либо хорошую, либо плохую.