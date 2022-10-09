«Родина не виновата, что творит власть». Как Беларусь поддерживает украинских беженцев?

Какая ситуация на наших южных рубежах, что об этом говорит Президент и в целом к чему нам стоит готовиться? Большой репортаж программы «Неделя» на СТВ.

Константин Герцев, корреспондент:

Если наблюдать за ситуацией на монументе «Три сестры», можно отследить настроения трех стран-соседок. Украинцы, провоцирующие огнем из орудий разного калибра, отвечающие им россияне и белорусы, пытающиеся любым способом сгладить углы и не допустить развитие конфликта в более жесткую горячую фазу. Что-то похожее мы видели в 2014 году, тогда же Беларусь наводнили беженцы из Донбасса. Ситуация в меньших объемах повторилась в феврале этого года. Гомель стал буферной зоной для российских военнослужащих и для бежавших от боевых действий граждан Украины. Только Гомельское областное объединение Красного Креста оказало помощь более полутора тысячам граждан Украины. Самое интересное, что, несмотря на закрытие погранпереходов со стороны Украины, ее граждане продолжают прибывать в Беларусь. Правда, уже со стороны Российской Федерации и стран Западной Европы.

От тех пресловутых «Хаймарсов» бежала и Виталия Елисеева. Она с мужем и двумя детьми покинула родное Рубежное Луганской области 15 марта. Там остался отчий дом, а в нем вещи, накопления и все документы. Под пулями и шквалом артобстрела они успели взять только паспорта.

Виталия Елисеева, беженка:

Мы просто в середине этого, как в котле. Они обстреливают друг друга, а страдаем мы. У нас пострадал поселок до неузнаваемости. У меня муж с утра пошел на работу, то есть в 5 часов он уже ушел. Я ему звоню и спрашиваю: а что это было? Он говорит: у нас автобус чуть не перевернулся. Мы по заводу ехали, прилетело на склады – у нас тротил, взрывчатка, это все очень серьезно – и туда было попадание. Слава богу, в сам тротил не попало.

Пройдя десятки блокпостов, лагерь беженцев в России найти умиротворение смогли на Гомельщине. Сюда они, кстати, приезжали и после начала конфликта в 2014 году. Сейчас, по словам героини, отношение к ним не изменилось. Дети спокойно пошли в школу, туда же трудоустроилась и Виталия, а муж нашел вакансию в местном строительном магазине. И вроде бы новая жизнь, даже проскальзывают мысли о виде на жительство, но фотографии в паблике города Рубежное возвращают в прошлое. В этих руинах она едва ли узнала родной дом семьи, разорванной на части. Родители чудом успели эвакуироваться и сейчас на западе Украины, и ввиду последних новостей вопрос воссоединения явно затянется надолго.

Виталия Елисеева:

Там, где я родилась, выросла, где все мои воспоминания – все там. Что касается власти: Родина не виновата, что творит власть. Я патриот своего родного города, потому что там родилась.

Найти мирный приют в Беларуси, правда, временный, смогли дети Донбасса. Санаторий под Солигорском на две недели стал домом для 350 малоимущих и многодетных. Тех, кто потерял родных, но не остался один, погорельцев и пострадавших от обстрелов. Ярославу из Донецка – 16. В конце мая он возвращался домой с младшим братом, в полуметре от них разорвался украинский снаряд.

Ярослав Аксенов, житель г. Донецка:

Упал возле 9-этажки моей бабушки на детскую площадку. Весь удар на себя взяла 9-этажка, и в меня влетел осколок. Он влетел в заднее плечо и вышел рядом с сонной артерией, чудом не задев.