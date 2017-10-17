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Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете?

17 октября 2017 12:01
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Новости Беларуси. Совместные усилия стран ОДКБ в ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили добиться высоких результатов,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Планы дальнейшего развития сотрудничества сегодня обсуждали в Минске на Координационном совете. Помимо ежегодных учений активно развиваются такие механизмы взаимопомощи, как подготовка кадров, льготные поставки специальной техники и средств, взаимодействие с международными организациями. 

Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете? -1

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:
Очень важно сегодня обменять усилия по широкому кругу вопросов в организации поисково-спасательных работ, организации гуманитарной помощи, обмен технологиями, подготовки высококвалифицированных специалистов-спасателей и многих-многих вопросов.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:
У нас было акцентировано внимание в первую очередь в рамках Координационного совета на выработку соответствующих механизмов по оперативному реагированию на кризисные ситуации. Так как механизм был выработан и нашёл своё олицетворение в форме положения, которые утвердили главы государств, мы нормативно регламентировали деятельность. Но весь вопрос упирается в то, что с фактической реализацией у нас есть проблемы. Сегодня на заседании Координационного совета как раз будем говорить об этих механизмах, реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помощь своевременно приходила от всех государств.

Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете? -4

Представители ОДКБ примут участие в качестве наблюдателей за командно-штабными учениями по ликвидации радиационной угрозы. Завтра, в первый день, практически во всех областях Беларуси подразделения МЧС будут отрабатывать практические навыки в локализации последствий утечки радиационных материалов и тушении пожаров. 19 октября учения пройдут в Островецком районе и на Белорусской АЭС. Подобные сценарии в соответствии с международными рекомендациями отрабатывают страны, на территории которых вводятся в эксплуатацию крупные объекты ядерной энергетики.

Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете? -6

# общество # ОДКБ # Фотофакт # Владимир Ващенко # Валерий Семериков

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