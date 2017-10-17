Подготовка кадров, льготные поставки техники и средств: какие планы развития отношений обсудили в Минске на Координационном совете?

Новости Беларуси. Совместные усилия стран ОДКБ в ликвидации чрезвычайных ситуаций позволили добиться высоких результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Планы дальнейшего развития сотрудничества сегодня обсуждали в Минске на Координационном совете. Помимо ежегодных учений активно развиваются такие механизмы взаимопомощи, как подготовка кадров, льготные поставки специальной техники и средств, взаимодействие с международными организациями.

Владимир Ващенко, министр по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь:

Очень важно сегодня обменять усилия по широкому кругу вопросов в организации поисково-спасательных работ, организации гуманитарной помощи, обмен технологиями, подготовки высококвалифицированных специалистов-спасателей и многих-многих вопросов.

Валерий Семериков, заместитель генерального секретаря ОДКБ:

У нас было акцентировано внимание в первую очередь в рамках Координационного совета на выработку соответствующих механизмов по оперативному реагированию на кризисные ситуации. Так как механизм был выработан и нашёл своё олицетворение в форме положения, которые утвердили главы государств, мы нормативно регламентировали деятельность. Но весь вопрос упирается в то, что с фактической реализацией у нас есть проблемы. Сегодня на заседании Координационного совета как раз будем говорить об этих механизмах, реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы помощь своевременно приходила от всех государств.