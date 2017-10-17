Машины были остановлены возле Постав: россияне пытались провезти в Евросоюз 10 граждан Вьетнама

Новости Беларуси. Канал незаконной миграции в Евросоюз пресекли белорусские пограничники. Сразу на двух автомобилях 10 граждан Въетнама пытались провезти россияне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Машины были остановлены неподалеку от Постав. Нарушители намеревались пересечь белорусско-литовскую границу. В отношении граждан России возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.