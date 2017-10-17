Машины были остановлены возле Постав: россияне пытались провезти в Евросоюз 10 граждан Вьетнама
Новости Беларуси. Канал незаконной миграции в Евросоюз пресекли белорусские пограничники. Сразу на двух автомобилях 10 граждан Въетнама пытались провезти россияне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Машины были остановлены неподалеку от Постав. Нарушители намеревались пересечь белорусско-литовскую границу. В отношении граждан России возбуждено уголовное дело. Им грозит до 7 лет лишения свободы с конфискацией имущества либо без нее. Оперативно-розыскные и следственные мероприятия продолжаются.
Антон Бычковский, официальный представитель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
С целью пресечения данного вида противоправной деятельности и задержания организаторов и пособников, которые, как правило, находятся на территории Российской Федерации, в странах Балтии, сотрудниками органов пограничной службы официального назначения проводились мероприятия с привлечением отдельных подразделений пограничных ведомств сопредельных государств.
В этом году сотрудники пограничной службы перекрыли 8 каналов нелегальной миграции. Конечной целью иностранцев всегда являются страны Европейского союза.