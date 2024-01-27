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«Всегда востребованы темы общечеловеческие». Как церковь выстраивает диалог с современным обществом?

27 января 2024 20:26
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В программе «Прикосновение к свету» на СТВ встретились с протоиереем Алексеем Батаноговым, настоятелем храма в честь св. князя Владимира в Москве.

Как церкви обращаться к современному человеку, чтобы быть услышанной? Об этом и не только поговорили с гостем.

Олег Лепешенков, заместитель председателя Синодального информационного отдела Белорусской православной церкви:
Какие темы особенно востребованы аудиторией?

«Всегда востребованы темы общечеловеческие». Как церковь выстраивает диалог с современным обществом?-1

Алексей Батаногов, настоятель храма в честь св. князя Владимира в Москве:
Во все времена востребованы темы общечеловеческие: добро, зло, отношения в семье, воспитание детей, отношения между мужем и женой. Очень много тем, церковь освещает жизнь людей.

Духовная жизнь – это борьба со своими грехами, страстями. Борьба со злом внутри себя, у нас искаженная грехом природа. Мы нуждаемся в благодати божьей. Просто человеческими усилиями невозможно измениться, но и Господь нас не меняет без нас. Мы должны сами стремиться к преображению. Духовная жизнь – постоянный труд и стремление к Богу.

Победа над грехами и страстями – это путь к любви. Любовь – это не причина брака, а цель брака. Любовь – это дар божий, который Господь дает соразмерно тому, насколько мы способны его воспринять.

Подробности в видео.

# Православные в Беларуси # общество # Олег Лепешенков

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