Тарпаны из Голландии живут Налибокской пуще. Чем уникальны эти лошади?

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Блестящая идея для зимнего уикенда! Чуть больше часа от столицы – и вы в Налибокской пуще. Заснеженные тропинки как с заставки. Вдыхайте природу и ловите волшебные кадры. Лучшая перезагрузка! Вас ожидает знакомство с потомками благородных тарпанов. Диких лошадей завезли на наши просторы в 2019-м из Голландии. По международному экологическому проекту 151 особь сменила прописку на Налибокскую пущу. С тех пор табун вырос до 270-ти.