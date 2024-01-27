Прямой эфир

Тарпаны из Голландии живут Налибокской пуще. Чем уникальны эти лошади?

27 января 2024 20:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Блестящая идея для зимнего уикенда! Чуть больше часа от столицы – и вы в Налибокской пуще. Заснеженные тропинки как с заставки. Вдыхайте природу и ловите волшебные кадры. Лучшая перезагрузка! Вас ожидает знакомство с потомками благородных тарпанов. Диких лошадей завезли на наши просторы в 2019-м из Голландии. По международному экологическому проекту 151 особь сменила прописку на Налибокскую пущу. С тех пор табун вырос до 270-ти.

Тарпаны из Голландии живут Налибокской пуще. Чем уникальны эти лошади?-1

Сергей Тумель, заместитель директора Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:
Мы в ноябре уже поделились со Споровским заказником, уехало 15 особей туда. Говорят, хорошие газонокосилки тарпаны. Ну, вообще, да. В этом плане они, конечно, незаменимы, поддерживают наши луга, не дают им зарастать сорной травой.

Тарпаны из Голландии живут Налибокской пуще. Чем уникальны эти лошади?-4

Черные глаза. Мышастый окрас. Сила и грация. Не влюбиться невозможно. Тарпаны участвовали в Грюнвальдской битве. Крепкие и выносливые, они были выгодны в военных походах, так как сами добывали пропитание. Увы, к концу XIX века этот вид был истреблен. Своенравные лошадки стали жертвой охоты. Их нежирное мясо в том числе употребляли в пищу монахи. В народе не возлюбили оттого, что уничтожали посевы и уводили с подворий домашних кобыл.

Тарпаны из Голландии живут Налибокской пуще. Чем уникальны эти лошади?-7

В отличие от своих предшественников, современная порода более спокойная и миролюбивая. И все же гены не спят. Укротить строптивых не получится. Норов и повадки дикие. Поэтому туристам следует держать дистанцию.

Подробности в видео.

# Животные # общество # Вероника Макаревич

Другие новости рубрики

Все новости
Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?
27 января 2024 20:15

Разрабатывают экипировку, технику и даже рекламу! Что исследуют в научном институте МЧС Беларуси?

Как прошла репетиция ЦЭ? Узнали мнение школьников об испытаниях
27 января 2024 20:02

Как прошла репетиция ЦЭ? Узнали мнение школьников об испытаниях

27 января отмечают 79 лет со дня освобождения Освенцима Красной армией
27 января 2024 20:01

27 января отмечают 79 лет со дня освобождения Освенцима Красной армией