«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России

Новости Беларуси. Легендарный советский штурмовик прилетел в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Легендарный советский штурмовик прилетел в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здесь его дозаправят, и после небольшой передышки экипаж вновь подымется в небо. Ожидается, что уже 23 апреля раритетная модель отправится на аэрокосмическую выставку в Берлин.
Самолет Ил-2 70 лет пролежал на дне озера в Мурманской области, после чего его отреставрировали.
Владимир Барсук, пилот-испытатель Новосибирского летного училища (Россия):
Пилотирование достаточно сложное. Основная проблема – конечно, выхлопные газы, которые попадают в кабину. Вторая проблема, которую мы решали последние пять дней, – шум в кабине, который не позволяет вести нормально радиообмен. Пришлось нам одевать маски, придумывать нестандартные решения.
На Ил-2 летали без связи практически полвойны, поэтому она не была нужна. А мы столкнулись с этой проблемой.
Впервые со времен войны Ил-2 поднялся в воздух в 2017 году. Оригинальные деревянные части хвостового оперения во время нахождения в воде были утеряны, однако большинство деталей у самолета родные. Отметим, в Беларуси сделал остановку один из двух действующих в мире штурмовиков.