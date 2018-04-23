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«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России

23 апреля 2018 11:53
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Новости Беларуси. Легендарный советский штурмовик прилетел в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России-1

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России-3

Здесь его дозаправят, и после небольшой передышки экипаж вновь подымется в небо. Ожидается, что уже 23 апреля раритетная модель отправится на аэрокосмическую выставку в Берлин.

Самолет Ил-2 70 лет пролежал на дне озера в Мурманской области, после чего его отреставрировали.

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России-6

Владимир Барсук, пилот-испытатель Новосибирского летного училища (Россия):
Пилотирование достаточно сложное. Основная проблема – конечно, выхлопные газы, которые попадают в кабину. Вторая проблема, которую мы решали последние пять дней, – шум в кабине, который не позволяет вести нормально радиообмен. Пришлось нам одевать маски, придумывать нестандартные решения.

На Ил-2 летали без связи практически полвойны, поэтому она не была нужна. А мы столкнулись с этой проблемой.

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России-9

Впервые со времен войны Ил-2 поднялся в воздух в 2017 году. Оригинальные деревянные части хвостового оперения во время нахождения в воде были утеряны, однако большинство деталей у самолета родные. Отметим, в Беларуси сделал остановку один из двух действующих в мире штурмовиков.

«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России-12

# общество # Самолет # Фотофакт # Владимир Барсук

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