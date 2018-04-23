«Пилотирование достаточно сложное». Штурмовик Ил-2 времён Второй мировой войны прилетел в Минск из России

Новости Беларуси. Легендарный советский штурмовик прилетел в Беларусь из России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь его дозаправят, и после небольшой передышки экипаж вновь подымется в небо. Ожидается, что уже 23 апреля раритетная модель отправится на аэрокосмическую выставку в Берлин.

Самолет Ил-2 70 лет пролежал на дне озера в Мурманской области, после чего его отреставрировали.