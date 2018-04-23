Почему отец против того, что сын-«афганец» установил памятную табличку на доме?
Новости Беларуси. В небольшом кирпичном домике почти на окраине Минска, на Партизанском проспекте, 207 об Афгане знают не понаслышке. Здесь живет ветеран. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, почему на репутацию участника боевых действий в Афганистане замахнулся родной отец.
Советские мальчишки, родившиеся с 1960 по 1970 годы, не подозревали, что однажды их мамы станут молиться за то, чтобы сыновья не попали в ограниченный контингент. В Афганистан.
Почти 10 лет боевых действий в Афганистане для Беларуси – это 30 тысяч воевавших. Более восьмисот погибших, 12 пропавших без вести, тысячи орденоносцев, 4 героя Советского Союза.
Дмитрий Кошевой, отец воина-ветерана:
Я сам из Украины, приехал в РБ служить, служил 27 лет. Два сына. Один сын в Кавказском округе служил, второй – старший, Олег Кошевой – в Афганистане. Его отправили на базу в пограничные войска.
Один раз он там был, пересекал границу в Термезе, и его вернули назад.
Белорусский тезка Героя Советского Союза молодогвардейца Олега Кошевого служить попал в Туркестанский военный округ. В конце 80-х – это самое пекло.
По мнению родителя, слишком быстро вернули. Один раз, что называется, не ветеран! Почему, вдруг, отец пошел войной на плоть от плоти своей?
Что подвигло на всю страну заявить, что афганцем, да еще ветераном сын не имеет права себя называть?
Оказывается, причиною всему – обыкновенная табличка на стене неказистого домика, в котором всего четыре квартиры. Две – занимают семьи Дмитрия и Олега Кошевых.
Дмитрий Кошевой:
Недели 2 назад я случайно заметил табличку. Написано: «В этом доме живет ветеран боевых действий Республики Афганистан».
Я ему говорил: какой ты ветеран? Слово «ветеран» нужно заслужить.
Я хочу, чтобы такую надпись убрали. Если бы было написано «В этом доме живет участник боевых действий», то был бы согласен.
Прежде чем мы разберемся с самой табличкой, попробуем понять мотивацию родителя. Итак, все началось более 30 лет, когда мужчина ушел из семьи, оставив за плечами бывшую жену и двух сыновей. С Олегом отношения с тех пор – хуже никуда. Не счесть заявлений в милицию, в которых Дмитрий Тарасович жалуется на сына. Мол, часто на мангале жарит мясо сомнительного происхождения с друзьями, и так далее.
Дмитрий Кошевой:
Он позорит нас, меня лично.
Кстати, лично и публично прокомментировать действия и слова своего отца Олег Кошевой отказался в силу нехватки времени. Но не против был сообщить некоторые детали в телефонном разговоре.
Олег Кошевой, телефонный разговор:
Я ее повесил в день 29-й годовщины вывода войск из Афганистана, в честь праздника.
Вы кому верите: человеку, который там не служил, или человеку, которому документы выдает государство?
Мы верим документам, которые Олег предоставил. А именно – удостоверение ветерана боевых действий в Республике Афганистан.
Кроме того, слова мужчины подтвердили в военном комиссариате.
Виктор Дорош, ведущий специалист направления идеологической работы и социальной защиты военного комиссариата г. Минска:
По нашим учетным данным, он проходил службу в погранзаставе, войсковая часть 2072. 1987-1988 год он направлялся для выполнения спецзадания на территорию Афганистана.
Олег Кошевой, телефонный разговор:
Вернулся домой в декабре 1989 г. Я состою в «Белорусском союзе ветеранов войны в Афганистане».
Нонсенс.
Ветераны войны не против того, чтобы Олег состоял в их союзе и носил звание ветерана, а отец родной упорствует.
Мол, мало пороху понюхал.
Виктор Дорош:
Если человек направлялся в Республику Афганистан, и он там находился хотя бы один день, исполнял служебные обязанности, то он признается ветераном боевых действий как участник боевых действий. В соответствии с законом о ветеранах в РБ, ветераны боевых действий не делятся на ветеранов боевых действий и участников боевых действий.
Итак, в Беларуси подобных разграничений нет. Каждый военнослужащий, выражаясь языком тех лет, сходивший за речку, если точно – Амударью, может именоваться ветераном.
Виктор Дорош:
Как военнослужащий срочной службы, он получил удостоверение ветерана боевых действий серии А.
Серия А выдавалась военнослужащим, офицерам, сержантам, прапорщикам, принимавшим непосредственное участие в боевых действиях на территории Афганистана.
А теперь официальная информация от должностного лица, которая ставит все точки над правом Олега называть себя не просто ветераном, а боевым ветераном.
Виктор Дорош:
То, что он принимал участие в боевых действиях – это несомненно, потому что там находилась наша 40-я отдельная армия, и прибытие в ее состав уже считалось направлением в действующую армию.
Кстати, командовал 40-й армией последний командующий Ограниченным воинским контингентом легендарный Генерал-лейтенант Громов. И именно он 15 февраля 1989 года через Амударью по мосту выводил войска из Афганистана.
Но вернемся в Беларусь, где сегодня отец двоих сыновей уверяет, что сын Олег был за речкой совсем не долго, и потому табличку не заслуживает.
Напоминаем, что табличку Олег повесил на своей части дома. И видят ее редкие прохожие, спешащие мимо. Тем не менее,
имел ветеран право вешать подобную информационную табличку или нет?
Олег Кошевой, телефонный разговор:
Я ее повесил, чтобы ЖЭС обратил внимание, так как по заявлениям, которые я пишу в ЖЭС и по просьбе помочь, пишут отписки.
Элла Городецкая, начальник ЖЭУ №4 ГП «Жилищник Минщины», п. Гатово:
Данную табличку с информацией о том, что он является участником боевых действий в Афганистане, он мог заказать и установить самостоятельно. Единственное, ему нужно было обратиться в обслуживающую организацию ЖЭУ № 4, для того чтобы уведомить нас о том, что на фасаде здания будет установлена та или иная информация.
И это верно, иначе каждый желающий станет вешать на своих домах таблички. Но ведь главное в этой истории – это отношения двух родных по крови людей.
Убийственная сила «афганского эха» так сильна, что бьет по людям и спустя почти 30 лет.
Сегодня маловероятно, что отец в ближайшее время подойдет к сыну, пожмет ему руку, обнимет и скажет, что все равно его любит и всегда любил. Но что-то подсказывает, что только ближе к закату жизни такие нелегкие, но правильные решения все же приходят в сердца людей.