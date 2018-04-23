Почему отец против того, что сын-«афганец» установил памятную табличку на доме?

Новости Беларуси. В небольшом кирпичном домике почти на окраине Минска, на Партизанском проспекте, 207 об Афгане знают не понаслышке. Здесь живет ветеран. В программе «Добро пожаловаться» разбираемся, почему на репутацию участника боевых действий в Афганистане замахнулся родной отец.

Советские мальчишки, родившиеся с 1960 по 1970 годы, не подозревали, что однажды их мамы станут молиться за то, чтобы сыновья не попали в ограниченный контингент. В Афганистан.

Почти 10 лет боевых действий в Афганистане для Беларуси – это 30 тысяч воевавших. Более восьмисот погибших, 12 пропавших без вести, тысячи орденоносцев, 4 героя Советского Союза.

Дмитрий Кошевой, отец воина-ветерана:

Я сам из Украины, приехал в РБ служить, служил 27 лет. Два сына. Один сын в Кавказском округе служил, второй – старший, Олег Кошевой – в Афганистане. Его отправили на базу в пограничные войска.

Один раз он там был, пересекал границу в Термезе, и его вернули назад.

Белорусский тезка Героя Советского Союза молодогвардейца Олега Кошевого служить попал в Туркестанский военный округ. В конце 80-х – это самое пекло.

По мнению родителя, слишком быстро вернули. Один раз, что называется, не ветеран! Почему, вдруг, отец пошел войной на плоть от плоти своей?

Что подвигло на всю страну заявить, что афганцем, да еще ветераном сын не имеет права себя называть?

Оказывается, причиною всему – обыкновенная табличка на стене неказистого домика, в котором всего четыре квартиры. Две – занимают семьи Дмитрия и Олега Кошевых.

Дмитрий Кошевой:

Недели 2 назад я случайно заметил табличку. Написано: «В этом доме живет ветеран боевых действий Республики Афганистан».