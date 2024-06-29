Всебелорусский крестный ход «Церковь и армия» финишировал в Минске

Всебелорусский крестный ход «Церковь и армия», приуроченный к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков финишировал в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Всебелорусский крестный ход «Церковь и армия», приуроченный к 80-летию освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков финишировал в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Его участники двигались по двум маршрутам. Первый – протяженностью более двух тысяч километров – включал 38 городов и сел, а второй чуть короче, с остановкой в 33 населенных пунктах. Там молитвенно почтили память воинов и воздали почести всем защитникам Родины, павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны. Торжественная встреча участников крестного хода состоялась на площади перед Свято-Духовым кафедральным собором в Минске.
Первый крестный ход «Церковь и армия» прошел еще в мае 2005 года и был посвящен 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вдохновителем этого начинания стал первый Патриарший Экзарх всея Беларуси – митрополит Филарет.