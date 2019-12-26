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Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят

26 декабря 2019 08:29
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Новости Беларуси. В Беларуси продолжается марафон добра и заботы. 26 декабря в рамках акции «Наши дети» в гости к малышам придут их взрослые друзья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят-1

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят-3

Парламентарии и министры, чиновники и бизнесмены – подарки будут вручать по десяткам адресов. В Борисове пройдёт областная ёлка. Со всего столичного региона приедут дети на яркое представление.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят-6

Ждёт оно и участников Всебелорусской пионерской ёлки. В Минск приглашены 350 лучших представителей детско-юношеского движения.

Всебелорусская пионерская ёлка соберёт более 350 ребят-9

В выставочном комплексе рядом с Дворцом Независимости ребята станут не только зрителями, но и участниками мюзикла «В гостях у сказки», наполненного атмосферой Нового года.

# Новый год # общество # Фотофакт

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