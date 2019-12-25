Время волшебства. Как поздравляли маленьких пациентов Бобруйской городской детской больницы

Новости Беларуси. В Бобруйской городской детской больнице Деда Мороза встретили раньше, чем наступил Новый год. Сюда пришла терапия внимания. Компания сказочных персонажей заряжала на здоровую волну ребят и их родителей, которые в канун праздников оказались в больничной палате, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. «Не должны ни о ком забывать». Дмитрий Воронюк поздравил воспитанников могилёвского социального центра с Новым годом

Так случилось, мы заболели. Надеюсь, что на Новый год мы будем дома. Подарки маленьким пациентам вручал депутат, которого избрали в Бобруйском регионе. Владимир Гацко также рассказал, что скоро в городе откроется новая детская больница – активно ведется ее реконструкция. Так что на поправку ребята будут идти еще быстрее!

Владимир Гацко, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Наше государство заботится о здоровье населения. Много делается для укрепления материально-технической базы. Учреждениями здравоохранения закупается много оборудования для улучшения диагностических, лечебных возможностей. Не так давно мы провели масштабную реконструкцию и получился у нас замечательный родильный дом. Следующий этап – это реконструкция детской больницы. Она начата в декабре 2018 года. Нормативный срок по проектно-сметной документации – 24 месяца, строители активно ведут работы. Те ассигнования, которые были выделены на этот год, все освоены. Мы еще дополнительные ассигнования попросили. По областной инвестиционной программе выделены дополнительные деньги для того, чтобы строители могли активно вести работы, чтобы бобруйчане в 2020 году смогли получить достаточно хороший объект.