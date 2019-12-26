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БелЖД пустит более 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники

26 декабря 2019 06:38
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Новости Беларуси. Белорусская железная дорога назначила 215 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БелЖД пустит более 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники -1

Из них 125 поездов будут ходить между регионами Беларуси, еще 90 – в международном сообщении. Билеты на дополнительные рейсы можно купить в кассах и на официальном сайте БЖД.

БелЖД пустит более 200 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники -4

Количество поездов увеличится на 28, 30 и 31 декабря и 2, 7 и 8 января. В межрегиональном сообщении из Минска в Гомель, Брест, Пинск, Полоцк, Мозырь, из Могилева в Гомель, Витебск и Брест, из Витебска в Брест, а также в обратных направлениях. В международном сообщении дополнительные поезда, например, назначены из белорусской столицы в Москву, Санкт-Петербург, Вильнюс.

# Белорусская железная дорога # общество # Фотофакт

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