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«Все задачи выполнены, цели учения достигнуты»: ГПК – о тренировке на полигоне Гожский

12 октября 2017 13:44
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Новости Беларуси. Сценарий задержания группы лиц, нарушивших государственную границу, отработали 12 октября белорусские пограничники. Масштабная тренировка прошла на военном полигоне Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По легенде противоправная деятельность организованных преступных группировок по контрабанде оружия и наркотиков приобрела масштабы, которые становятся реальной угрозой национальной безопасности. Нарушители были обнаружены на участке одной из пограничных застав, были вооружены и оказывали сопротивление. К спецоперации подключили резервную заставу. В ходе задержания пограничникам пришлось применить оружие. Использовались также бронированные разведывательно-дозорные машины.

«Все задачи выполнены, цели учения достигнуты»: ГПК – о тренировке на полигоне Гожский-1

Игорь Печень, заместитель Председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь:
В органах пограничной службы проводится комплекс мероприятий, направленный на повышение боевых возможностей подразделений границы, и на наращивание войскового компонента, предназначенного для охраны госграницы. Мы считаем, что все задачи выполнены, цели учения достигнуты. По результатам учений сделаны определенные выводы, в том числе в интересах формирования содержания боевой подготовки на 2018 год.

Проведение тактических учений – это высшая форма подготовки военнослужащих. Они обеспечивают комплексное обучение слаженным действиям в условиях, максимально приближенных к боевым.

# общество # Армия Беларуси

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