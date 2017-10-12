«Все задачи выполнены, цели учения достигнуты»: ГПК – о тренировке на полигоне Гожский

Новости Беларуси. Сценарий задержания группы лиц, нарушивших государственную границу, отработали 12 октября белорусские пограничники. Масштабная тренировка прошла на военном полигоне Гожский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде противоправная деятельность организованных преступных группировок по контрабанде оружия и наркотиков приобрела масштабы, которые становятся реальной угрозой национальной безопасности. Нарушители были обнаружены на участке одной из пограничных застав, были вооружены и оказывали сопротивление. К спецоперации подключили резервную заставу. В ходе задержания пограничникам пришлось применить оружие. Использовались также бронированные разведывательно-дозорные машины.

Игорь Печень, заместитель Председателя Госпогранкомитета Республики Беларусь:

В органах пограничной службы проводится комплекс мероприятий, направленный на повышение боевых возможностей подразделений границы, и на наращивание войскового компонента, предназначенного для охраны госграницы. Мы считаем, что все задачи выполнены, цели учения достигнуты. По результатам учений сделаны определенные выводы, в том числе в интересах формирования содержания боевой подготовки на 2018 год.