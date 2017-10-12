«Наши статьи основаны на экспертном мнении»: интернет-портал «Здоровые люди» презентовали на выставке «Материнство и детство»
Новости Беларуси. Как жить активно, питаться правильно, контролировать здоровье, оставаться молодым и быть счастливым? Об этом и не только расскажет интернет-портал «Здоровые люди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто веб-ресурс о медицине. Он объединяет все аспекты здоровой и счастливой жизни. И самое главное – всю достоверную и полезную информацию рассказывают высококвалифицированные специалисты. Ресурс ориентирован как на городских, так и сельских жителей. Самого разного возраста. От 18 до 60+.
Игорь Селицкий, маркетолог проекта:
Портал молодой, но он быстро набирает силу как по посещениям, так и по контенту, потому что у нас работают профессиональные журналисты. Все наши статьи основаны на экспертном мнении. Это ведущие специалисты Республики Беларусь в области здравоохранения, психологии, спорта, фитнеса.
Презентация интернет-портала о здоровье проходит на площадке выставки «Материнство и детство». Все для родителей и детей представлено в павильонах как белорусских, так и зарубежных брендов. Главная особенность – интерактивность. Вся территория оборудована как игровая зона. С огромным городом игрушек для самых маленьких и игротекой с настольными играми для детей постарше.