«Наши статьи основаны на экспертном мнении»: интернет-портал «Здоровые люди» презентовали на выставке «Материнство и детство»

Новости Беларуси. Как жить активно, питаться правильно, контролировать здоровье, оставаться молодым и быть счастливым? Об этом и не только расскажет интернет-портал «Здоровые люди», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это не просто веб-ресурс о медицине. Он объединяет все аспекты здоровой и счастливой жизни. И самое главное – всю достоверную и полезную информацию рассказывают высококвалифицированные специалисты. Ресурс ориентирован как на городских, так и сельских жителей. Самого разного возраста. От 18 до 60+.

Игорь Селицкий, маркетолог проекта:

Портал молодой, но он быстро набирает силу как по посещениям, так и по контенту, потому что у нас работают профессиональные журналисты. Все наши статьи основаны на экспертном мнении. Это ведущие специалисты Республики Беларусь в области здравоохранения, психологии, спорта, фитнеса.