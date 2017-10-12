Бизнесмен подарил БСМП Минска тренажер для лечения опорно-двигательного аппарата

Новости Беларуси. Уникальное реабилитационное оборудование получила больница скорой медицинской помощи Минска. Тренажер белорусской разработки предназначен для лечения опорно-двигательного аппарата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Через упражнения он воздействует на сознание человека, заставляя его восстанавливать двигательные функции. Такой щедрый подарок больнице сделал бизнесмен Николай Власюк. Инициатором выступил Белорусский союз женщин.

Марианна Щеткина, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь:

Всегда хочется что-то конкретное сделать, приобрести что-то полезное. Передача нового, современного, инновационного оборудования, которое поможет людям восстановить двигательную активность, координацию движения – это очень важно.