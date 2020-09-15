Хутор Бабы Яги, мельница желаний, дом для мамы-кошки. Как плотник из Минска украшает дворы

Новости Беларуси. Столичный Гудвин! Никому ненужные вещи он превращает в арт-объекты, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Любовь к дереву началась с отца-плотника и уроков труда. Скворечник-другой, и школьник получил вымпел за очумелые ручки. Затем были путешествия по Неве, Эрмитаж – так наш герой и научился видеть прекрасное рядом.

Сергей Астапенко, плотник ГП «ЖЭУ №2 Первомайского района»:

То, что должно уйти на помойки или куда-то выкинуть. Вот эти дрова, досточки мне люди приносят. Леплю, и мне это нравится. И в выходные, и позже остаюсь. Как увлекусь, не могу даже остановиться. Просто вдохновение такое. Вот посмотрел на пачке из-под молока – давай построим город для птиц – очень хорошая идея. Белорусские скворцы – самые богатые скворцы в мире.

И полилась песнь про котов-ученых, русалок и кощеев. За 10 лет Сергей Астапенко превратил микрорайон Восток в настоящую сказку. Теперь детворе есть, где разгуляться, а их родителям – перезагрузиться. На хуторе Бабы Яги даже можно загадать желание. Добрая энергетика мастера творит чудеса.

Сергей Астапенко:

Мельница желаний. Крутим колесо и загадываем. Думаю, что-то не хватает – проппеллера – нашел вал от стиральной машинки, и вот, получилось. Вот еще домик Бабы Яги. Я здесь сделал панно, а внутри там – сказка. Вот жилец помогал постоянно. Говорит, надо сделать столик какой-нибудь, игрушечек дал.

Тимофей Романов, минчанин:

Вот мы фактически вдвоем с Сергеем все это и построили. В любое время ему можно позвонить в 10 часов вечера, он скажет: «Я еще в мастерской». То есть, человек болеет за дело.

Рассматривать шедевры можно долго и столько же – восхищаться. Дворики бороздят корабли, площадки украшают колодцы, а над головой вовсю щебечут птицы. Не поселиться в этих люксовых скворечниках просто невозможно. Щедрая душа волшебника раскрывается в каждой детали.

Сергей Астапенко:

Вот Ягамобиль, не имеющий аналогов не только в Беларуси, но и во всем постсоветском пространстве и мире. Переключатель скоростей. Сел, глаза закрыл, нажал на педальку и полетел, куда хочешь.

Самовар – это признак гостеприимства, любезности. Жильцы из 58 дома дали. Говорят, приспособь куда-нибудь. И получилось так. Детям очень нравится. Алычу положат туда, яблочки, конфетки. Гуляют.

За селфи в царство деревянных скульптур приходит немало туристов, а Сергей Астапенко стал местным героем. Таких добровольцев сейчас мало.

Сергей Астапенко:

Один таксист сказал: «Я всю Беларусь объездил – такого не видел».

Признается: некоторые идеи приходят даже во снах. И раритетная машинка Зингер превращается в лавочку, телеги – в клумбы, а для мамы-кошки находится дом.

Сергей Астапенко:

Мама моя рассказывала: когда маленькая была, после войны Минск был разрушенный, люди сами выходили, разгребали эти завалы, не боялись, что там бомбы неразорвавшиеся. Вот мне пришла идея построить такое и посвятить тем, кто восстанавливал Минск.

То есть, это нашим родителям посвящен этот домик, а внутри находятся инструменты того времени: рубанки, топоры. Это все я делал сам. Вот гранит, мрамор. В магазине разбирали крыльцо старое. Попросил отдать на доброе дело.

Анна Павлова:

Он умеет сочинять патриотические вещи. Я учительница испанского и английского языка, поэтому я просто в восхищении от этого человека, от его рук, от его работоспособности, фантазии. Особенно красивые слова «все проходит и это пройдет». Вот, я пришла с плохим настроением, вот и мне эта надпись говорит: все пройдет. И то, что у вас сейчас на душе и на сердце плохо, – тоже пройдет.

Благодарности и улыбки открывают у Сергея Астапенко новое дыхание. Тем более, Минск – его малая родина. В этих песочницах пролетало детство, и нашему герою так хочется продлить его другим.

Сергей Астапенко:

Это просто необходимо, чтобы в каждых дворах была красота, такая изюминка, что-то необычное. Чтобы у ребенка уже кирпичики в голове к красоте складывались. Вот я строил колодец, дед троих внуков выгуливал, так они мне начали помогать песочек носить: в ведерко, в машинку нагребать. А представьте, как прекрасно, когда ребенок кушает конфетку и говорит: «Дядя, на». Так благодарит.

Тимофей Романов:

В первую очередь, это должна поддерживать администрация районов. Многие жители готовы в этом участвовать. Мы это для себя делаем, для своих детей. Дети счастливы, родителям нравится, почему нет?

Творческие люди, соединяйтесь! Тот, кто старается, – ярче, сильнее, светлее! Эти «резные фразы» и вправду дарят крылья.