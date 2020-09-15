Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе

Новости Беларуси. Более полутора тысяч паломников из Израиля застряли на белорусско-украинской границе. Все они находятся на территории между пунктами пропуска «Новые Ярыловичи» и сопредельным с белорусской стороны «Новой Гутой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.