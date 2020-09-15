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Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе

15 сентября 2020 08:23
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Новости Беларуси. Более полутора тысяч паломников из Израиля застряли на белорусско-украинской границе. Все они находятся на территории между пунктами пропуска «Новые Ярыловичи» и сопредельным с белорусской стороны «Новой Гутой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе-1

Украинская пограничная служба отказывает во въезде паломникам, объясняя это карантинными ограничениями. Как сообщает Госпогранкомитет Беларуси, среди иностранных граждан много детей.

Более полутора тысяч хасидов застряли на белорусско-украинской границе-4

В связи со сложившейся ситуацией ночью волонтерами Красного Креста оказана помощь гражданам. Им предоставлены теплые пледы, вода, палатки. Обстановка на границе, мягко говоря, напряженная. Перед иностранными гражданами выстроился кордон из украинских военнослужащих со щитами.

«Сейчас из-за «короны» они никого не впускают». Полторы тысячи хасидов в Пинске ждут открытия границ с Украиной (читайте здесь).

# Государственная граница Беларуси # общество # Фотофакт

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