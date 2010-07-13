Все вопросы Администрация Президента обещает решить, а нерасторопных чиновников - наказать

Администрация Президента проводит мониторинг работы местной власти с обращениями граждан. Сообщить о проблеме можно в течение недели. Во всех регионах принимают без предварительной записи. Дать свою оценку чиновникам или рассказать о наболевшем можно также по телефонам горячей линии или письменно. Сегодня на звонки в Минске лично отвечал Глава Администрации Президента Владимир Макей.

Анатолий Коленчиц на встречу с помощником Президента пришел во всеоружии. Он не только готов был отстаивать свою позицию, но и подтвердить её документально.

Анатолий Коленчиц, житель Дзержинска:

Соседка незаконно пристроила гараж к дому. И у меня с собой документы, которые подтверждают, что этот гараж надо снести.

Эта пятиэтажка разменяла четвертый десяток. Хотя три года назад она и прошла косметическую процедуру, но пятому этажу это не помогло.

Иван Зуев, житель Дзержинска:

Делаем постоянно ремонт, а это на год. За зиму все это проявляется.

Обещанного порядка Иван Зуев три года ждал. Не выдержал.

Сергей Уваров, главный инженер Дзержинского ЖКХ:

Здесь таких нареканий от жильцов не было. И нами запланировано было эту работу закончить в июле этого года.

Главный инспектор по Минской области решил заняться лично этой проблемой.

Николай Иванченко, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минской области:

К работе с обращениями граждан нужно подходить с душой. Если человек обратился к власти, значит, он ищет защиты

С последней надеждой в «первую инстанцию» обратилась сегодня и жительница Брестчины. Как и остальные два десятка её земляков из Иваново, она рассчитывает на помощь.

Людмила Поливко, жительница Иваново:

Надежда последняя, что из Минска приехали и решат наш вопрос, потому что, если решать его с местными властями, — я не уверена, что мне будет какая-то помощь.

Вадим Ипатов, директор Национального центра законодательства и правовых исследований:

Когда появляются представители вышестоящих органов, народ как-то старается им больше доверять. Хотя, с другой стороны, большинство насущных проблем всё-таки решается с местной властью

О проблемах социальной защиты, здравоохранения и жилья говорили сегодня минчане с глазу на глаз с инспектором по Минску. Анатолий Калинин — помощник Президента — вел открытый диалог в администрации самого масштабного, Фрунзенского района. Полсотни человек со своими проблемами ожидали своего часа. В их числе и обманутые дольщики. С помощью власти они пытались распутать интриги недобросовестных застройщиков.

Анатолий Калинин, помощник Президента Республики Беларусь, главный инспектор по Минску:

Вы письменно изложили всю информацию. В течение месяца мы должны дать ответ. Почему не раньше — здесь нужно запросить и следственные органы.

Тем, кто не смог придти на встречу с руководителями межведомственных рабочих групп, можно было заявить о «личном» по телефону. Глава Администрации Президента лично отвечал на звонки в исполкоме Советского района столицы. Ведь второй этап мониторинга — нужное продолжение хорошего начала.

Владимир Макей, Глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы проанализировали и доложили главе государства результаты первого этапа. Ряд чиновников поплатятся своими местами. Администрация Президента будет на самом высоком уровне проводить эту работу, пока мы не наведем порядок в этой сфере и не заставим конкретных руководителей повернуться лицом к людям.

Живой диалог руководители высоких ведомств с населением Беларуси продолжат и завтра. Граждан без предварительной записи примут по всей стране. В частности, это Ляховичи, Новополоцк, Калинковичи, Волковыск, Климовичи, Кировск. О проблемах в пристоличье можно будет изложить в Минском райисполкоме. Минчан без предварительной записи примут в администрации Ленинского района и в Министерстве архитектуры и строительства.

У каждого есть шанс решить собственную проблему и быть услышанным. Все поступившие в ходе мониторинга устные и письменные обращения возьмут на особый контроль. В случае выявления вопиющих фактов нарушения законодательства по работе с обращениями граждан к виновным примут самые жесткие меры.