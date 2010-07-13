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Масштабная проверка работы местной власти с населением проходит по всей Беларуси

13 июля 2010 13:48
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Каждое обращение возьмут под контроль.

В Дзержинском районе прием граждан сегодня провел помощник Президента, главный инспектор по Минской области Николай Иванченко. Работа жилищно-коммунального хозяйства, земельные вопросы, ремонт дорог - почти полсотни обращений взяты на заметку. Часть из проблемных вопросов решили прямо на месте. По остальным  пообещали дать ответ в сжатые сроки.

С жителями Фрунзенского района столицы сегодня встретился помощник Президента, главный инспектор по Минску  Анатолий Калинин. Вопросы, с которыми пришли к нему на прием минчане, касались социальной сферы и жилья.

# общество

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