Масштабная проверка работы местной власти с населением проходит по всей Беларуси

Каждое обращение возьмут под контроль.

В Дзержинском районе прием граждан сегодня провел помощник Президента, главный инспектор по Минской области Николай Иванченко. Работа жилищно-коммунального хозяйства, земельные вопросы, ремонт дорог - почти полсотни обращений взяты на заметку. Часть из проблемных вопросов решили прямо на месте. По остальным пообещали дать ответ в сжатые сроки.

С жителями Фрунзенского района столицы сегодня встретился помощник Президента, главный инспектор по Минску Анатолий Калинин. Вопросы, с которыми пришли к нему на прием минчане, касались социальной сферы и жилья.