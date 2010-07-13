Начиная с августа, в Национальной библиотеке можно будет обручиться

Спортивный комплекс «Минск-арена» бьёт рекорды по количеству посетителей. А литературные гурманы, прогуливаясь по проспекту Независимости, не раз убеждаются: лучшие друзья минчанок — не только бриллианты, но и алмазы.

Сокровище, которому нет цены. Свою пробу белорусскому алмазу знаний минчане поставили ещё четыре года назад. Тогда-то Национальная библиотека и приоделась в хрустальную рубашку, под которой – миллионы ценных страниц, а рядом, что ни день – сотни папарацци. Здесь музыка застыла не в камне, а в стекле. Причудливая форма с не менее причудливым названием – ромбокубооктаэдр — уже в топ-50 самых необычных зданий мира. Позади — стадион в Пекине и казино в Лас-Вегасе. И хоть высота храма науки в три раза меньше Эйфелевой башни, покорить её спешат все — от дипломата до школьника.

С высоты 23-го этажа — весь Минск как на ладони. Смотровая площадка, она же — самая высокая точка столицы, привлекает даже тех кто боится высоты. О страхе забываешь напрочь, когда видишь такую красоту. Город здесь открывается совершенно с другой стороны. В него можно влюбиться заново.

Проектируя эту смотровую площадку, архитекторы далеко глядели. Чтобы время спустя гости большого города смотрели ещё дальше. С высоты птичьего полёта в поле зрения — каждый район. А в бинокль — ближе даже родные окна. Думать о секундах свысока можно в любое время. Но у почти прописавшихся за стеклом есть свои секреты.

Виктор Литошик, заведующий отделом физкультурно-оздоровительной и рекреационной деятельности Национальной библиотеки Беларуси:

Я бы порекомендовал наблюдение закатов с обзорной площадки в районе девяти-десяти часов вечера. Великолепные закаты в условиях небольшой облачности дают фантастические картинки. Здесь можно уже фотовыставку открывать на эту тему. Мои личные наработки уже есть.

Говорят, здесь прописались купидоны. Романтики загадывают желания, признаются в любви и даже разбивают сердца. Внимание, приятная новость: с августа, не отходя от стёкол, можно будет обручиться. А там, где молодо, там и зелено. В уголке нетронутой природы —ультрасовременный дизайн. Такая находка проектировщиков уже пришлась по вкусу молодым мамам и любителям рандеву.

- Возле Национальной библиотеки интересно гулять по скверу. Красивый зелёный ансамбль, красивые насаждения — здесь уютно.

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А здесь – головокружительно. Самую большую летающую тарелку большого города не заметить просто невозможно. Впрочем, как и пройти мимо.

Алексей Хотулёв, специалист по маркетингу многопрофильного спортивного комплекса «Минск-арена»:

Здесь не просто любят прогуливаться. Сюда приезжают снять свадебные фотографиии, сделать какие-то фотографиии для своего собственного альбома. Объект уникальный. В Европе подобных нет, которые вмещали бы столько видов спорта. А также можно посидеть возле фонтанчика, выпить чашечку кофе.

Самые активные минчане спешат сюда, как на праздник. Кто с ракеткой, кто с мячом, а кто и с коньками. Гости столицы признаются: «Мы к вам заехали на час... Но на таком льду время тает незаметно».

- Я приехала из Ливана, впервые побывала в «Минск-арене». Катались на коньках, нам очень понравилось. Отлично время провели.

- Дочка занимается фигурным катанием. Ходили, тренировались. Готовимся на чемпионов мира.

Кёрлинг, гимнастика, бокс... К нашим услугам — и классика, и последнее слово спортивного жанра. Суперусловия и супервозможности: отстоять своё право на победу здесь можно по 28 видам спорта. О мегакомплексе уже говорят за рубежом. Но в 2014 году для «Минск-арены» наступит настоящий звёздный час. На ледовом поле скрестят клюшки лучшие хоккеисты мира.

Такие комплексы можно пересчитать по пальцам. В Европе их только три. Сегодня это не только самая большая спортивная арена, но и самая большая сценическая площадка для всемирно известных звёзд.

«Rammstein», «Scorpions» — они уже вписали свои автографы в историю спорткомплекса. С открытием «Минск-арены» открылись новые возможности. Увидеть, а главное, услышать в хорошем качестве легенд музыки теперь можно, не выезжая из страны. А осенью очередь Стинга и Джо Кокера срывать овации.

Юлия Галиновская, специалист документационного обеспечения многопрофильного спортивного комплеска «Минск-арена»:

Исполнители довольны тем, что зал очень тепло принимает. Они довольны залом на 15 тысяч зрителей, очень хорошо, комфортно. И это позволяет им полностью наслаждаться концертом — и исполнители, и зрители довольны в полной мере.