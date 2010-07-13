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За что минчане любят Троицкое предместье?

13 июля 2010 13:47
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О том, что минчан манит история, говорит оживленность на улочках старого города. Одно из самых популярных мест — Троицкое предместье. Неспешно гуляющие пары, свободные художники и сцены кино каждый день дополняют романтичный образ этого уголка столицы.

С тех пор как Троицкое начало писать свою историю, из века в век время вдыхало новую жизнь в предместье. Чего только не повидал теперь уже памятник архитектуры Минска. Пожары, войны… Но несмотря на потери, исторический квартал города сохранил прелесть постройки XIX века. Разноцветные дома и внутренние дворики воскрешают атмосферу того времени. Здесь так и витает дух старины, молодость которой хранят косметические ремонты и масштабные реставрации.

Строители:
Утепляем фасад, подбираем краску. Ничего не меняется, просто делаем удобнее. В Троицком все здания под старину и это такое же будет.

О том, что Троицкое переживет века и в истории сохранится в первозданном облике, говорит хотя бы тот факт, что при реконструкции даже стройматериалы реабилитируют. К примеру, черепицу отмоют и вернут обратно.

Этот уголок столицы уже давно не просто история, а достопримечательность. От поэтичного пейзажа не устают ни туристы, ни минчане. Троицкое предместье с узкими улочками и живописной набережной – одно из любимых мест прогулок, фотосессий и отдыха для души.

- С друзьями любим здесь гулять, кататься на катамаранах. Очень красиво.
- Мне очень здесь нравится, архитектура интересная и дух старины ощущается.
- Здесь собирается вся молодежь. В Троицком достаточно уютно и вполне можно проводить время.
- Кто понимает ценность исторических зданий — у меня по всему старинному ностальгия, очень нравятся старинные вещи. Так что, это здорово. Нельзя, чтобы было все современное, нужно, чтобы люди видели и знали, что раньше строили такие прекрасные здания.

Художники:
Это единственное место в Минске, где можно найти нечто похожее на старинную архитектуру. Современные хай-тек здания не совсем подходят для живописи. Хай-тек архитектура — вся серая, бесцветная. А здесь есть краски, какая-то душа у этих зданий.

Кованые решетки, фонари в стиле ретро и декор фасадов старинных зданий – та еще картина маслом. Для свободных художников Троицкое предместье – место пленэра и неумирающая муза. Потому и спешат сюда — за новыми сюжетами и творческим вдохновением.

Художники:
- Оно, можно сказать, только здесь и приходит, потому что наслаждаешься атмосферой. Здесь интересно и приятно находиться. Потому что чувствуешь дух, а потом – река, цветы —есть все, что нужно художнику.
- Мы должны это сохранять как наследие наших предков.

На антураже Троицкого останавливают свой выбор и режиссеры. Место не случайно становится съемочной площадкой: ведь архитектурные решения здесь — самый подходящий фон для кадра исторического сюжета.

- Премилейшее местечко, где получаешь колоссальное удовольствие от одной атмосферы. Достаточно смотреть на эти крыши, опускать глаз вниз — и сердце радуется и поет. Это то место, где можно отдохнуть душой, встретиться с любезным сердцу человеком и к своей жизни добавить несколько счастливых минут.

За что минчане любят Троицкое предместье?

За что минчане любят Троицкое предместье?

За что минчане любят Троицкое предместье?

За что минчане любят Троицкое предместье?

За что минчане любят Троицкое предместье?

За что минчане любят Троицкое предместье?

# общество

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