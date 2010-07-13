За что минчане любят Троицкое предместье?

О том, что минчан манит история, говорит оживленность на улочках старого города. Одно из самых популярных мест — Троицкое предместье. Неспешно гуляющие пары, свободные художники и сцены кино каждый день дополняют романтичный образ этого уголка столицы.

С тех пор как Троицкое начало писать свою историю, из века в век время вдыхало новую жизнь в предместье. Чего только не повидал теперь уже памятник архитектуры Минска. Пожары, войны… Но несмотря на потери, исторический квартал города сохранил прелесть постройки XIX века. Разноцветные дома и внутренние дворики воскрешают атмосферу того времени. Здесь так и витает дух старины, молодость которой хранят косметические ремонты и масштабные реставрации.

Строители:

Утепляем фасад, подбираем краску. Ничего не меняется, просто делаем удобнее. В Троицком все здания под старину и это такое же будет.

О том, что Троицкое переживет века и в истории сохранится в первозданном облике, говорит хотя бы тот факт, что при реконструкции даже стройматериалы реабилитируют. К примеру, черепицу отмоют и вернут обратно.

Этот уголок столицы уже давно не просто история, а достопримечательность. От поэтичного пейзажа не устают ни туристы, ни минчане. Троицкое предместье с узкими улочками и живописной набережной – одно из любимых мест прогулок, фотосессий и отдыха для души.

- С друзьями любим здесь гулять, кататься на катамаранах. Очень красиво.

- Мне очень здесь нравится, архитектура интересная и дух старины ощущается.

- Здесь собирается вся молодежь. В Троицком достаточно уютно и вполне можно проводить время.

- Кто понимает ценность исторических зданий — у меня по всему старинному ностальгия, очень нравятся старинные вещи. Так что, это здорово. Нельзя, чтобы было все современное, нужно, чтобы люди видели и знали, что раньше строили такие прекрасные здания.

Художники:

Это единственное место в Минске, где можно найти нечто похожее на старинную архитектуру. Современные хай-тек здания не совсем подходят для живописи. Хай-тек архитектура — вся серая, бесцветная. А здесь есть краски, какая-то душа у этих зданий.

Кованые решетки, фонари в стиле ретро и декор фасадов старинных зданий – та еще картина маслом. Для свободных художников Троицкое предместье – место пленэра и неумирающая муза. Потому и спешат сюда — за новыми сюжетами и творческим вдохновением.

Художники:

- Оно, можно сказать, только здесь и приходит, потому что наслаждаешься атмосферой. Здесь интересно и приятно находиться. Потому что чувствуешь дух, а потом – река, цветы —есть все, что нужно художнику.

- Мы должны это сохранять как наследие наших предков.

На антураже Троицкого останавливают свой выбор и режиссеры. Место не случайно становится съемочной площадкой: ведь архитектурные решения здесь — самый подходящий фон для кадра исторического сюжета.

- Премилейшее местечко, где получаешь колоссальное удовольствие от одной атмосферы. Достаточно смотреть на эти крыши, опускать глаз вниз — и сердце радуется и поет. Это то место, где можно отдохнуть душой, встретиться с любезным сердцу человеком и к своей жизни добавить несколько счастливых минут.