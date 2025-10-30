Прямой эфир

Все узнают, сколько денег пан тратит на снюсы! Муковозчик о декларации Навроцкого об имуществе

30 октября 2025 17:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Все узнают, сколько денег пан тратит на снюсы! Муковозчик о декларации Навроцкого об имуществе-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Когда мы говорим о том, что «западная демократия» – это традиция забвения своих предвыборных обещаний сразу после выборов, мы же не кривим душой. Вот Кароль Навроцкий, новый президент Польши, – он же до сих пор так и не дал согласия на публикацию своей декларации об имуществе.

В Польше принята такая система: «Декларация об имуществе президента подается первому председателю Верховного суда, но данные документа не разглашаются, если подающее декларацию лицо не дает согласия на их раскрытие». И только после письменно поданного таким лицом согласия декларация «публикуется на официальном сайте Верховного суда».

Все узнают, сколько денег пан тратит на снюсы! Муковозчик о декларации Навроцкого об имуществе-4

Андрей Муковозчик:
Там уже есть все декларации, например, об имуществе Дуды за последние шесть лет. А вот Навроцкий пока не торопится. Ай, ну даст он согласие, ему нечего скрывать, просто руки не доходят, и ничего особенного там нет, и нечего там смотреть – утешает публику его пресс‑секретарь. Но в Польше мало верят «намерению обнародовать свою декларацию об имуществе и интенции направить об этом уведомление», как высокопарно заявлено в официальном пресс‑релизе.  «Абяцанка – цацанка, а дурню радасць» – это наше присловье поляки тоже хорошо знают. 

Все узнают, сколько денег пан тратит на снюсы! Муковозчик о декларации Навроцкого об имуществе-6

Андрей Муковозчик:
Есть, в общем‑то, только два варианта, почему пан Кароль тянет с неизбежным. Первый – из декларации можно будет понять, сколько денег пан тратит на все эти снюсы, шмали и что он там еще постоянно закладывает себе за щеку. Без чего пану жизнь не в радость, ни на телевидение не зайти, ни в ООН. И эта сумма, опасаются в пресс‑службе, будет для поляков шоком. Правильно опасаются. Вещества нынче стоят дорого.

Второй вариант – пан Навроцкий заложил в ломбард практически все свое имущество, чтобы победить на выборах пана Тшасковского. И теперь скатился в число бедных поляков. И ему стыдно. В том числе и за то, что Польша допустила «рост крайне бедных граждан с 4,6 миллиона человек до 5 миллионов», как гласит последний отчет, подготовленный Польским комитетом Европейской сети по борьбе с бедностью. 

Подробности в видео.

# Международная политика # Андрей Муковозчик

Другие новости рубрики

Все новости
Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи
30 октября 2025 17:26

Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи

Делегация «Белой Руси» побывала на экскурсии во Дворце Независимости
30 октября 2025 17:25

Делегация «Белой Руси» побывала на экскурсии во Дворце Независимости

Сергеенко ознакомился с работой нового молочно-товарного комплекса в Браславском районе
30 октября 2025 17:17

Сергеенко ознакомился с работой нового молочно-товарного комплекса в Браславском районе