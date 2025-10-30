Все узнают, сколько денег пан тратит на снюсы! Муковозчик о декларации Навроцкого об имуществе

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Когда мы говорим о том, что «западная демократия» – это традиция забвения своих предвыборных обещаний сразу после выборов, мы же не кривим душой. Вот Кароль Навроцкий, новый президент Польши, – он же до сих пор так и не дал согласия на публикацию своей декларации об имуществе.



В Польше принята такая система: «Декларация об имуществе президента подается первому председателю Верховного суда, но данные документа не разглашаются, если подающее декларацию лицо не дает согласия на их раскрытие». И только после письменно поданного таким лицом согласия декларация «публикуется на официальном сайте Верховного суда».

Андрей Муковозчик:

Там уже есть все декларации, например, об имуществе Дуды за последние шесть лет. А вот Навроцкий пока не торопится. Ай, ну даст он согласие, ему нечего скрывать, просто руки не доходят, и ничего особенного там нет, и нечего там смотреть – утешает публику его пресс‑секретарь. Но в Польше мало верят «намерению обнародовать свою декларацию об имуществе и интенции направить об этом уведомление», как высокопарно заявлено в официальном пресс‑релизе. «Абяцанка – цацанка, а дурню радасць» – это наше присловье поляки тоже хорошо знают.