Делегация «Белой Руси» побывала на экскурсии во Дворце Независимости

Дворец Независимости сегодня, 30 октября, распахнул свои двери для делегации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Более 150 человек со всех регионов страны стали почетными гостями знакового государственного объекта. Это руководители предприятий, депутаты, педагоги, врачи, представители СМИ. Нужно сказать, что «Белая Русь» сегодня объединяет свыше 250 тысяч патриотов, чья деятельность строится на принципах поддержки стратегического курса развития страны. Организация представляет собой важную часть гражданского общества, объединяя людей разных профессий, но одинаково с любовью относящихся к будущему Беларуси.

Виолетта Овсянникова, председатель Червенской районной организации РОО «Белая Русь»:

Побывав в таком одном из значимых зданий в нашей стране, где непосредственно свою деятельность осуществляет наш глава государства, впечатления вдохновляющие нас сегодня, как общественников, на труд во благо нашей страны и для ее будущего.

Елена Белокобылова, заместитель председателя Червенской районной организации РОО «Белая Русь»:

Для нас честь оказана высокая посетить данное здание, где вершится судьба страны практически ежедневно. Это почетно.

Особое восхищение вызвали парадные залы, где проходят важнейшие международные встречи и государственные церемонии. Гости с интересом изучали интерьер Дворца, который символизирует незыблемость белорусской государственности и суверенитета. Открыт он был 24 октября 2013 года.

Николай Романовский, заместитель председателя Витебской областной организации РОО «Белая Русь»:

Во Дворце я уже второй раз. Глава государства, Александр Григорьевич Лукашенко, очень мудрый и дальновидный руководитель. И принятие им решения, чтобы Дворец Независимости был открыт для граждан нашей страны, посещения, знакомства с этим прекрасным, удивительным созданием архитектуры и инженерной мысли наших людей, конечно, это в долгую перспективу и расчет на очень серьезный выход. Выход, который позволит людям сделать определенные выводы для себя, на что способны белорусы, чем мы можем гордиться, что мы можем достичь своим трудом, упорством и усердием.