Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи

Соглашение, подписанное 1 октября 2025 года между Сбер Банком и Министерством связи Беларуси, открыло новые возможности для совместных проектов и внедрения передовых технологий, приносящих пользу государству, экономике и гражданам. Интенсив в штаб-квартире Сбер Банка стал отправной точкой совместной работы по формированию конкретных направлений и механизмов цифрового развития, заложенных в соглашении.

Евгений Елисеев, председатель правления ОАО «Сбер Банк»:

Указ 381 Президента Республики определил стратегию развития нашей страны в этой области. И мы в рамках этого указа и этой стратегии хотели бы развивать как раз те возможности, которые сейчас дает искусственный интеллект, те возможности, которые сейчас дает цифровизация услуг, которые оказывает в том числе государство для населения. Это просто позволяет оказывать их дешевле, быстрее, удобнее и качественнее.