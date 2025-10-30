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Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи

30 октября 2025 17:26
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Вопросы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в государственное управление 30 октября обсудили в Минске.

Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи-2

Соглашение, подписанное 1 октября 2025 года между Сбер Банком и Министерством связи Беларуси, открыло новые возможности для совместных проектов и внедрения передовых технологий, приносящих пользу государству, экономике и гражданам. Интенсив в штаб-квартире Сбер Банка стал отправной точкой совместной работы по формированию конкретных направлений и механизмов цифрового развития, заложенных в соглашении.

Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи-4

Евгений Елисеев, председатель правления ОАО «Сбер Банк»: 
Указ 381 Президента Республики определил стратегию развития нашей страны в этой области. И мы в рамках этого указа и этой стратегии хотели бы развивать как раз те возможности, которые сейчас дает искусственный интеллект, те возможности, которые сейчас дает цифровизация услуг, которые оказывает в том числе государство для населения. Это просто позволяет оказывать их дешевле, быстрее, удобнее и качественнее.

Цифровая трансформация и ИИ! Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи-6

Цифровизация возможна только в партнерстве государства и бизнеса. Сбер Банк адаптирует лучшие российские практики под национальные задачи. Он выступает в Беларуси мостом технологий. И такая цифровая трансформация улучшает качество жизни людей.

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