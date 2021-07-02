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Жареные каштаны, улитки и экочипсы. Чем будут угощать в Минске на самой масштабной выставке-ярмарке года

02 июля 2021 15:58
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Новости Беларуси. Отмечаем День Независимости с размахом – праздничные мероприятия по традиции пройдут во всем городе. У Дворца спорта уже открылась самая масштабная выставка-ярмарка 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Жареные каштаны, улитки и экочипсы. Чем будут угощать в Минске на самой масштабной выставке-ярмарке года-1

Это тысячи непродовольственных товаров, а также широкий ассортимент продукции. В меню фудкортов блюда традиционной белорусской и кавказской кухонь. Главный момент – готовить все угощения повара будут прямо на глазах гостей.

Жареные каштаны, улитки и экочипсы. Чем будут угощать в Минске на самой масштабной выставке-ярмарке года-4

Для любителей экзотики жареные каштаны, улитки и экочипсы из картофеля. Свои изделия также представят и ремесленники. В конце вечера состоится концерт и, конечно, праздничный салют.

# День Независимости # общество # Фотофакт

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