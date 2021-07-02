Жареные каштаны, улитки и экочипсы. Чем будут угощать в Минске на самой масштабной выставке-ярмарке года

Новости Беларуси. Отмечаем День Независимости с размахом – праздничные мероприятия по традиции пройдут во всем городе. У Дворца спорта уже открылась самая масштабная выставка-ярмарка 2021 года, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Это тысячи непродовольственных товаров, а также широкий ассортимент продукции. В меню фудкортов блюда традиционной белорусской и кавказской кухонь. Главный момент – готовить все угощения повара будут прямо на глазах гостей.