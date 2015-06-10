Все спасательные станции и посты ОСВОДа Беларуси переведены в режим повышенной готовности

Новости Беларуси. В режим повышенной готовности переведены все спасательные станции и посты ОСВОДа Беларуси. Это связано с началом школьных каникул. Ежегодно с наступлением купального сезона количество несчастных случаев на воде резко возрастает.

С начала года утонуло уже около сотни человек, среди них есть и несовершеннолетние.

В связи с этим ОСВОД предупреждает о недопустимости купания детей без присмотра старших, а также нахождения в воде в нетрезвом виде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД:

Дети вообще не имеют чувства страха, поэтому у воды рядышком постоянно должны под наблюдением. Самое главное: пришли отдыхать вдвоем, втроем – вдвоем, втроем должны уйти. Один купается – другой наблюдает. Ни в коем случае не надо баловаться в воде, игры затевать и так далее. Сегодня спасено у нас уже 17 человек. Из них 7 человек были в пьяном виде.