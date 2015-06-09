Новости Беларуси. В Беларуси отменят лимит на хранение алкогольных напитков. Президент Беларуси поручил чиновникам и депутатам проработать этот вопрос детально и внести предложения на законодательном уровне.

Это касается только физических лиц. Ведь сейчас по законодательству, действительно, нельзя держать дома более 5 литров безакцизного алкоголя и свыше 15 литров спиртосодержащего напитка, если нет на него чеков из магазина.

Телеканал СТВ и другие СМИ рассказывали практически курьезные случаи изъятия алкоголя из домашних запасов. Под ограничение попадали, например, и коллекционеры благородных напитков. Налоговая также изымала и излишки норм алкоголя и у правонарушителей, которые попадались оперативникам за иные преступления.

Уже в ближайшее время соответствующие документы будут пересмотрены и доработаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Татьяна Гюнтер, заместитель начальника инспекции по налогам и сборам Республики Беларусь по Советскому району Гомеля:

Такие дела у нас не редкость. Но чаще всего мы по транспортировке устанавливаем превышение установленных законодательством норм. Больше пяти литров без акцизных марок Республики Беларуси и 15 литров, опять же, без документов, подтверждающих правонарушение. Если граждане везут, у нас часто такое случается.

Теперь соответствующие изменения в законодательстве снимут и сами ограничения, и ответственность за них для физлиц. Такое поручение дал глава государства. Для предпринимателей правила игры останутся неизменными.