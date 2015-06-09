Международный белорусский медиафорум: 9 июня прошли мастер-классы маститых профессионалов

Новости Беларуси. Мастер-классами от маститых профессионалов продолжился 9 июня Международный белорусский медиафорум. В аудитории Института журналистики собрались не только те, кто завтра будет работать в СМИ, но и те, кто в профессии уже давно. Общение было разноплановым: о традициях журналистики и ее новых тенденциях. Но одним из главных вопросов стали современные военные конфликты. В юбилейный год Великой Победы эта тема объединила все мероприятия X медиафорума.

Курьезы и первые пробы. Александр Гурнов – один первых, кто осваивал постсоветское телевидение. Журналистскими историями он делится уже напоследок: полтора часа накануне российский гость вместе с аудиторией анализировал проблемы своей профессии.

Александр Гурнов, ведущий телеканала «Russia Today»:

В журналистике слово «рефлексия» стало бранным. Сегодня поиски смысла считаются отрицательным качеством современного журналиста. Медиафорумы, типа минского, как раз помогают отвлечься от стендапов и попытаться поискать смысл в том, что мы делаем.

Для пишущей и снимающей братии признанные мастера слова провели восемь мастер-классов о традициях, новинках, тенденциях и вызовах современной журналистики. Юбилейный год Великой победы задал тон им всем, но вот неизменно вопросы из аудитории возвращались к современному военному конфликту.

Не могли не вспомнить гости лектория усилий нашей страны для того, чтобы установить мир у соседей.

Александр Куприянов, главный редактор газеты «Вечерняя Москва» (Россия):

Минские соглашения и есть минские соглашения. И президент Беларуси принимает в этом активное участие. Появляется новая страна, новые реалии. Это Беларусь, это страна на границе между Европой и Россией. Не хотел бы пафосно выражаться, но, может, историческая роль. Ни больше, ни меньше.

Владимир Матусевич, заместитель министра информации Республики Беларусь:

Если мы говорим о тех конфликтах, которые сегодня, к большому сожалению, полыхают в очень многих частях света, в том числе и непосредственно есть конфликт у наших границ, то глава белорусского государства очень много делает для того, чтобы у наших соседей наступил мир.

А вот в Брестской области участники медиафорума интересовались вопросами сельского хозяйства, развитием промышленности в регионе, обсуждали туристические возможности. Представители информационных изданий подчеркивали: медиафорум стал поводом для разговоров на самые важные темы.

Владимир Зайнетдинов, пресс-секретарь Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности, главный редактор журнала «Союзники»:

Состоялся достаточно откровенный разговор, который зачастую переходил в полярные мнения. Естественно, не могли обойти такие вопросы, как Украина, ситуация в Центральной Азии именно в плане их освещения журналистами и ответственности роли СМИ за то, что подается в эфир.

Международный медиафорум, 10-й по счету, собрал в Беларуси гостей более чем из двух десятков стран. Уже 10 июня они разъедутся по своим редакциям с идеями для новых материалов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.