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«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе

11 марта 2021 07:39
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Новости Беларуси. Мониторинг территорий, разведка местности, поиск объектов. На аэродроме в Березе расчеты беспилотных авиационных комплексов отработали учебные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе-1

Занятия прошли с использованием дронов различного класса. Также применялась специальная аппаратура, которая позволяет операторам работать днем и ночью, в том числе, в сложных метеоусловиях.  

«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе-4

Владислав Канаев, оператор расчетно-авиационного отряда эскадрильи БАК:  
Сегодня у нас смешанная летная смена, то есть день-ночь. Операторы отрабатывают упражнения днем, в сумерках и ночью. Это нужно сделать для того чтобы, во-первых, не терялись навыки операторов управления БЛА, также подготовить новых операторов, которые выпустились из учреждений образования и с курсов операторов для их подготовки на более сложные упражнения, такие как сопровождение наземных объектов, определения линейных размеров, площадных объектов.

«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе-7

Павел Колосов, начальник 927-го Центра подготовки и применения беспилотных авиакомплексов:  
В текущем году, конечно, основным мероприятием будет участие центра в стратегическом оперативном учении «Запад-2021». Опять-таки, традиционно выставляем команду на Армейские игры, заявка уже подана. Вероятно, будем работать на территории Российской Федерации.  

«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе-10

927-й Центр подготовки и использования беспилотных авиационных комплексов в Березе был сформирован в 2010 году. Здесь развивают не только военный сектор. Беспилотников готовят и для Министерства по чрезвычайным ситуациям, и для Госпогранкомитета.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Павел Колосов # Владислав Канаев # Фотофакт

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