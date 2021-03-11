«Для их подготовки на более сложные упражнения». Расчёты БАК провели учения на аэродроме в Берёзе

Новости Беларуси. Мониторинг территорий, разведка местности, поиск объектов. На аэродроме в Березе расчеты беспилотных авиационных комплексов отработали учебные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мониторинг территорий, разведка местности, поиск объектов. На аэродроме в Березе расчеты беспилотных авиационных комплексов отработали учебные задачи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Занятия прошли с использованием дронов различного класса. Также применялась специальная аппаратура, которая позволяет операторам работать днем и ночью, в том числе, в сложных метеоусловиях.
Владислав Канаев, оператор расчетно-авиационного отряда эскадрильи БАК:
Сегодня у нас смешанная летная смена, то есть день-ночь. Операторы отрабатывают упражнения днем, в сумерках и ночью. Это нужно сделать для того чтобы, во-первых, не терялись навыки операторов управления БЛА, также подготовить новых операторов, которые выпустились из учреждений образования и с курсов операторов – для их подготовки на более сложные упражнения, такие как сопровождение наземных объектов, определения линейных размеров, площадных объектов.
Павел Колосов, начальник 927-го Центра подготовки и применения беспилотных авиакомплексов:
В текущем году, конечно, основным мероприятием будет участие центра в стратегическом оперативном учении «Запад-2021». Опять-таки, традиционно выставляем команду на Армейские игры, заявка уже подана. Вероятно, будем работать на территории Российской Федерации.
927-й Центр подготовки и использования беспилотных авиационных комплексов в Березе был сформирован в 2010 году. Здесь развивают не только военный сектор. Беспилотников готовят и для Министерства по чрезвычайным ситуациям, и для Госпогранкомитета.