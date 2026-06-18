Все пострадавшие от удара беспилотника находятся в Беларуси

Александр Лукашенко сегодня, 18 июня, поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пострадавших же в результате атаки ВСУ в эти минуты доставляют в столичные клиники для оказания дальнейшей медицинской помощи. Эвакуация проводится по поручению Президента.

К белорусской границе заблаговременно приехали специальные реанимобили, оснащенные всем необходимым для поддержания жизненно важных функций. В районе Дубровенского района Витебской области у пункта пропуска «Красная Горка» состоялась передача пациентов нашим медикам. После этого колонна машин скорой помощи направилась в Минск. Как известно, два человека остаются в тяжелом состоянии – один взрослый и ребенок, которого прооперировали в Брянске ночью. Его привезли на аппаратной поддержке и в сопровождении мамы.

Город Почеп был, там оказали медицинскую помощь, потом в Брянск нас перевезли и вот там побыли в Брянске, и здесь наши врачи сейчас. Состояние тяжелое, но все надеемся, что все будет хорошо.

Ребенок станет пациентом Республиканского научно-практического центра детской хирургии. Остальные четверо будут доставлены туда же. Взрослого пациента направляют в главный военный медицинский клинический центр Вооруженных Сил.

Накануне поздно вечером основная группа пассажиров – все те, кто не пострадал – благополучно вернулись домой и уже находятся со своими семьями. В момент атаки в салоне были 44 человека, из которых 28 – дети-спортсмены из Речицы.