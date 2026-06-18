Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом
Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом говорится в заявлении Президиума Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В нем подчеркивается, что белорусский народ одним из первых принял на себя всю мощь гитлеровского удара, вступив в неравную схватку с нацистской военной машиной. Особенная страница Великой Отечественной – чудовищный геноцид гражданского населения. Всем хорошо известна трагическая судьба Хатыни. Мир не вправе забыть, какой высокой ценой далась победа над фашизмом. Бережное отношение к памяти о той войне – не просто дань прошлому. Это необходимое условие для сохранения мира.
В заявлении отмечается, что «Парламентарии Беларуси решительно осуждают любые попытки политизации истории и пересмотра итогов Второй мировой войны, искажения ее нравственных и правовых оценок. Решения Нюрнбергского трибунала не имеют срока давности и пересмотру не подлежат. Призываем международное сообщество жестко пресекать любые проявления неонацизма и расизма, консолидировать усилия в борьбе с этим злом во имя ныне живущих и будущих поколений», – отмечено в заявлении.