Парламент Беларуси приветствует принятие резолюции Генассамблеи ООН о борьбе с героизацией нацизма и неонацизмом. Об этом говорится в заявлении Президиума Совета Республики и Совета Палаты представителей Национального собрания в связи с 85-й годовщиной начала Великой Отечественной войны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В нем подчеркивается, что белорусский народ одним из первых принял на себя всю мощь гитлеровского удара, вступив в неравную схватку с нацистской военной машиной. Особенная страница Великой Отечественной – чудовищный геноцид гражданского населения. Всем хорошо известна трагическая судьба Хатыни. Мир не вправе забыть, какой высокой ценой далась победа над фашизмом. Бережное отношение к памяти о той войне – не просто дань прошлому. Это необходимое условие для сохранения мира.