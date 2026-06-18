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Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих на белорусской границе

18 июня 2026 10:57
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Беларусь продолжает выполнять свою главную миссию – оставаться площадкой для диалога и гуманитарного взаимодействия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих на белорусской границе-2

Россия возвращает украинской стороне 522 тела погибших военнослужащих. Взамен Украина отдает 33 тела российских бойцов. Процедура осуществляется на пограничном переходе «Новая Гута» в Гомельской области. За этим пунктом пропуска закрепился статус одного из наиболее логистически выверенных и безопасных мест для проведения подобных процедур. Беларусь, следуя поручениям Президента, и впредь готова содействовать в решении любых гуманитарных вопросов между сторонами конфликта.

# Украина # Россия

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