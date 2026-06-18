Лукашенко: южная граница пылает как никогда, и ее надо защищать в усиленном режиме

Обстановка на юге от государственной границы Беларуси остается напряженной, и ее надо продолжать охранять в усиленном режиме. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о предложениях по корректировке мероприятий плана строительства и развития Вооруженных Сил на 2026-2030-й годы. Мероприятие плановое, но контекст обязывает смотреть на стратегию под новым углом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент не оставил без внимания атаку беспилотника на автобус с гражданами Беларуси, которая произошла накануне на территории Брянской области. Александр Лукашенко прямо предупредил оппонентов о последствиях – если кто-то провоцирует или пытается втянуть Беларусь в войну, это им плохо обойдется – подчеркнул глава государства. Именно поэтому ни одна провокация не останется без ответа, а любая попытка нарушить суверенную границу обязана пресекаться на дальних подступах.

Главная задача – не просто утвердить ранее намеченное, а внести точечные, выверенные корректировки. Базой для анализа послужила беспрецедентная по своим масштабам комплексная проверка войск, прошедшая ранее. Тогда отечественную армию протестировали в условиях, максимально приближенных к боевым. Экзамен вскрыл ряд факторов и аспектов – от логистики до нюансов современного боя, – которые требовали реакции. Сегодня эти выводы легли на стол Главнокомандующего. Однако разговор вышел далеко за рамки плановой повестки.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Война сегодня не просто где-то далеко. У нас, я говорю, за забором, а иногда и ближе. Чужие войны бывают, но не настолько, как сегодня. А тем более, если это война у наших границ. Свидетельством тому являются разного рода провокации. И не провокации, а прямые нарушения и договоренностей, и поведение в войне отдельных государств. Такие, к примеру, как нанесение удара по общежитию в Старобельске – гибель людей, даже детей. Также удар беспилотника по нашему автобусу в Брянской области полтора суток тому назад. Мы как люди военные должны понимать все аспекты.

Мы не торопимся делать какие-то выводы, но мы четко констатируем факт, что это беспилотник украинского происхождения. Мы ведем себя спокойно. Кому-то не нравится, что Беларусь – спокойное государство. Поэтому вот это все происходит. Поэтому мы слышим заявления, оправдания, версии разные, но нам надо истина. И мы ждем этой истины или реального, справедливого, честного ответа от украинских государственных служащих и военных людей. Мы все равно установим эту правду. Это не будет большой проблемой.

Южная граница – полторы тысячи километров (вы это знаете, наши военные там стоят) – пылает как никогда. Вот ответ некоторым военным, надо нам защищать южную границу усиленным режимом или не надо. Вот этот ответ. Надо. Мы люди военные, нас народ кормит за свой счет для того, чтобы мы могли этот народ защитить.

Как мне вы докладывали, и Госсекретариат – мы определили подходы по повышению боеготовности войск и укреплению обороноспособности государства, как мне докладывает Государственный секретариат. И уже принят ряд шагов по реализации. Сегодня эти подходы мы рассмотрим, и если надо, скорректируем нашу программу, наш план строительства. Но повышение эффективности противовоздушной обороны без всяких там заморочек, противодействие беспилотным летательным аппаратам, подготовка офицеров – это одни из основных направлений. Главное – это офицер.