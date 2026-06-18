Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу
Дома и в безопасности. В Речицу благополучно вернулись пассажиры автобуса, который 17 июня попал под удар беспилотника ВСУ. Их ждали родные – весь день были на связи, переживали и молились, а при встрече – не скрывали слез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте.
Дорога заняла около четырех часов. На месте прибытия дежурила бригада скорой помощи. Медики и психологи были готовы оказать прибывшим всю необходимую помощь. По информации Гомельского облисполкома еще шесть человек пока остаются в больнице в Брянске. По поручению Президента Беларуси, сегодня пострадавших эвакуируют на Родину, где они продолжат лечение под контролем наших врачей.
Наталья Мурашко, жительница Речицы:
Первый вопрос: «Жив ли мой ребенок?» Слава богу, живы были дети.
Снежана Анисимова, жительница Речицы:
Мы мониторили, ну, зная ситуацию, какая есть вот сейчас в России, мы мониторили абсолютно все. Первый рейс ездил отлично. Они ездили в июне. Мои сейчас друзья находятся в Геленджике, там же. У них тоже все было хорошо. Мы мониторили до последнего дня. В понедельник я всем звонила, спрашивала. Во вторник я уточняла. То есть мы ехали с уверенностью, что все пройдет хорошо.
Ольга Игнатова, жительница Речицы:
Сейчас вот дрожь, что ребенок приехал. Все это прошло.
Сергей Филипович, житель Речицы:
Мне многие друзья и знакомые, близкие родственники звонили, интересовались, что, как, а я толком... Только случайные такие обрывки. Волнительно, не знаю, что сказать.
В автобусе находились ребята из футбольной команды Речицкой СДЮШОР в сопровождении тренеров, некоторые были с родителями. Группа следовала на отдых в Геленджик. Известно, что поездка была организована в частном порядке – отдыхающие самостоятельно наняли автобус, принадлежащий негосударственным компаниям. Следственным комитетом Беларуси по факту атаки ВСУ возбуждено уголовное дело.
Лукашенко поручил доставить пострадавших из Брянской области в Беларусь для оказания медпомощи.