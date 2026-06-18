Пассажиры попавшего под удар БПЛА ВСУ автобуса вернулись в Речицу

Дома и в безопасности. В Речицу благополучно вернулись пассажиры автобуса, который 17 июня попал под удар беспилотника ВСУ. Их ждали родные – весь день были на связи, переживали и молились, а при встрече – не скрывали слез, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Автобус с белорусскими детьми атакован украинским беспилотником – вот все, что известно о теракте.

Дорога заняла около четырех часов. На месте прибытия дежурила бригада скорой помощи. Медики и психологи были готовы оказать прибывшим всю необходимую помощь. По информации Гомельского облисполкома еще шесть человек пока остаются в больнице в Брянске. По поручению Президента Беларуси, сегодня пострадавших эвакуируют на Родину, где они продолжат лечение под контролем наших врачей.

Наталья Мурашко, жительница Речицы:

Первый вопрос: «Жив ли мой ребенок?» Слава богу, живы были дети.

Снежана Анисимова, жительница Речицы:

Мы мониторили, ну, зная ситуацию, какая есть вот сейчас в России, мы мониторили абсолютно все. Первый рейс ездил отлично. Они ездили в июне. Мои сейчас друзья находятся в Геленджике, там же. У них тоже все было хорошо. Мы мониторили до последнего дня. В понедельник я всем звонила, спрашивала. Во вторник я уточняла. То есть мы ехали с уверенностью, что все пройдет хорошо.

Ольга Игнатова, жительница Речицы:

Сейчас вот дрожь, что ребенок приехал. Все это прошло.