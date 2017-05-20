От социальных гарантий до охраны труда: как проходят будни профсоюзного лидера?
Новости Беларуси. Между тем, сегодня белорусы могут рассчитывать на помощь не только местной власти.
Профсоюз – объединение, которое сегодня не просто оказывает поддержку, но и ищет новые варианты социальной помощи.
Накануне об этом с руководителем ФПБ говорил и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Одна нога в кабинете, другая на предприятии. Оксана Высогроцкая возглавляет Каменецкое объединение профсоюзов только два года. Но за это время проделан титанический труд – созданы 14 новых так называемых «первичек». Кстати, с ними налажен даже виртуальный диалог.
Будь то социальная гарантия или охрана труда, благотворительный концерт или поздравление ветеранов.
Реальную правовую и не только помощь в одном только Каменецком районе могут получить больше 11 тысяч человек.
Причем, двери в профсоюзный кабинет открыты не только в приемные дни.
Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:
Есть и жилищные вопросы, и раздела имущества, контракта.
Екатерина Демяник из деревни Ходосы осталась без кормильца и с 11 детьми на руках. Домашние проблемы накатывали, как снежный ком. До тех пор, пока женщина не пришла на прием в районное объединение профсоюзов к Оксане Высогроцкой.
Многодетную мать не только выслушали, но и помогли делом.
Екатерина Демяник, житель деревни Ходосы:
Приезжали с профсоюзов на 1 сентября, когда дети шли в школу.
Очень много привезли школьных принадлежностей детям.
Столько у них было впечатлений, столько радости, скрыть нельзя. Много привезли и продуктов, и игрушек детям. Провели газ, подладили забор.
Самыми острыми зачастую остаются юридические вопросы.
Профсоюзный лидер всегда поможет и подскажет.
Оксана Высогроцкая:
Бывает такое, что неправильно заключают контракт. К нам обратилась женщина. Воспитывает ребенка-инвалида. Получила уведомление, что продлят контракт на 4 месяца. Мы вникли в проблему, обратились к профсоюзным юристам, разобрались. Отправили письмо нанимателю. Он исправил. Заключил на год. Все счастливы и довольны.
Оксана Высогроцкая уверена: помочь найти общий язык – это скорее искусство.