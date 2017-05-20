От социальных гарантий до охраны труда: как проходят будни профсоюзного лидера?

Новости Беларуси. Между тем, сегодня белорусы могут рассчитывать на помощь не только местной власти.

Профсоюз – объединение, которое сегодня не просто оказывает поддержку, но и ищет новые варианты социальной помощи.

Накануне об этом с руководителем ФПБ говорил и Президент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Одна нога в кабинете, другая на предприятии. Оксана Высогроцкая возглавляет Каменецкое объединение профсоюзов только два года. Но за это время проделан титанический труд – созданы 14 новых так называемых «первичек». Кстати, с ними налажен даже виртуальный диалог.

Будь то социальная гарантия или охрана труда, благотворительный концерт или поздравление ветеранов.

Реальную правовую и не только помощь в одном только Каменецком районе могут получить больше 11 тысяч человек.

Причем, двери в профсоюзный кабинет открыты не только в приемные дни.