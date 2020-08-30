«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?

Новости Беларуси. В месяц в Добруше производят два миллиона сто тысяч изделий стоимостью свыше двух с половиной миллионов рублей. Три четверти белорусской посуды традиционно уезжает на восток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Александр Добриян, корреспондент: Вот так можно увидеть время. 40 лет эволюции белорусского фарфора. Первую чашку в Добруше произвели в далёком 1978 году. С того момента предприятие не останавливалось ни на один день.

Дело, которым в Добруше занимаются целые династии, удалось сохранить и в непростые девяностые, и после мирового финансового кризиса. Одна только цифра: из 56 фарфоровых заводов на территории бывшего Советского Союза на сегодня осталось не больше десяти. А после 2008 года даже в Европе закрылись фирмы с многовековой историей и мировым именем.

«Подслушано в цеху». Чем живёт фарфоровый завод в Добруше и о чём говорят его рабочие?

Александр Добриян:

Когда начались волнения в стране, как отреагировал ваш коллектив?