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«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?

30 августа 2020 18:34
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Новости Беларуси. В месяц в Добруше производят два миллиона сто тысяч изделий стоимостью свыше двух с половиной миллионов рублей. Три четверти белорусской посуды традиционно уезжает на восток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?-1

Среди главных потребителей – жители России и Казахстана. Регулярные поставки в Евросоюз и Украину.

«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?-4

Александр Добриян, корреспондент:
Вот так можно увидеть время. 40 лет эволюции белорусского фарфора. Первую чашку в Добруше произвели в далёком 1978 году. С того момента предприятие не останавливалось ни на один день.

«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?-7

Дело, которым в Добруше занимаются целые династии, удалось сохранить и в непростые девяностые, и после мирового финансового кризиса. Одна только цифра: из 56 фарфоровых заводов на территории бывшего Советского Союза на сегодня осталось не больше десяти. А после 2008 года даже в Европе закрылись фирмы с многовековой историей и мировым именем.

«Подслушано в цеху». Чем живёт фарфоровый завод в Добруше и о чём говорят его рабочие?

Александр Добриян:
Когда начались волнения в стране, как отреагировал ваш коллектив?

«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?-10

Александр Винокуров, генеральный директор ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Коллектив работает. Все, конечно, переживают. Все хотят жить и дальше спокойно. У нас таких волнений нет. Все понимают, что нам нужно производить продукт. Сейчас есть спрос. Осень – это наш пик продаж. Летом затишье. Плюс пандемия – три месяца были вообще без продаж. Россия закрыта была, даже до сих пор многие не открылись, и мы ощущаем падение продаж на экспорт. Но сейчас видим восстановление спроса. Есть заявки. Людям в первую очередь нужно работать.        

# Предприятия Беларуси # общество # Александр Винокуров # Александр Добриян # Фотофакт

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