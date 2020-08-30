«Все понимают, что нам нужно производить продукт». Как на фарфоровом заводе в Добруше переживают волнения в Беларуси?

Новости Беларуси. В месяц в Добруше производят два миллиона сто тысяч изделий стоимостью свыше двух с половиной миллионов рублей. Три четверти белорусской посуды традиционно уезжает на восток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. В месяц в Добруше производят два миллиона сто тысяч изделий стоимостью свыше двух с половиной миллионов рублей. Три четверти белорусской посуды традиционно уезжает на восток, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Среди главных потребителей – жители России и Казахстана. Регулярные поставки в Евросоюз и Украину.
Александр Добриян, корреспондент:
Вот так можно увидеть время. 40 лет эволюции белорусского фарфора. Первую чашку в Добруше произвели в далёком 1978 году. С того момента предприятие не останавливалось ни на один день.
Дело, которым в Добруше занимаются целые династии, удалось сохранить и в непростые девяностые, и после мирового финансового кризиса. Одна только цифра: из 56 фарфоровых заводов на территории бывшего Советского Союза на сегодня осталось не больше десяти. А после 2008 года даже в Европе закрылись фирмы с многовековой историей и мировым именем.
«Подслушано в цеху». Чем живёт фарфоровый завод в Добруше и о чём говорят его рабочие?
Александр Добриян:
Когда начались волнения в стране, как отреагировал ваш коллектив?
Александр Винокуров, генеральный директор ОАО «Добрушский фарфоровый завод»:
Коллектив работает. Все, конечно, переживают. Все хотят жить и дальше спокойно. У нас таких волнений нет. Все понимают, что нам нужно производить продукт. Сейчас есть спрос. Осень – это наш пик продаж. Летом затишье. Плюс пандемия – три месяца были вообще без продаж. Россия закрыта была, даже до сих пор многие не открылись, и мы ощущаем падение продаж на экспорт. Но сейчас видим восстановление спроса. Есть заявки. Людям в первую очередь нужно работать.