Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси

Новости Беларуси. Пробная перепись началась сегодня в Беларуси. Местом её проведения стал Молодечненский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Именно здесь сейчас отрабатывают новые методы, которые затем будут использованы во время национальной переписи населения в 2019 году. Так, основная новация кампании – отказ от бумажных переписных листов и картографических материалов. Опрос провОдится с помощью планшетов. Татьяна Ревизоре о том - кто и как подсчитает белорусов.

Гостям на пороге Мария Филипповна, кажется, даже не удивилась. О пробной переписи жителей Молодечно предупредили заранее. В анкете – сорок девять вопросов. Ответ на них занимает не более пятнадцати минут. Новацию не заметить невозможно: на смену бумажным опросным листам пришли планшеты. В гаджете загружена база квартир, которые предстоит обойти. Программное обеспечение проходит обкатку.

Елена Ващилина, главный экономист отдела по работе с респондентами главного статистического управления Минской области:

На планшетах гораздо более удобно. К тому же, половина вопросов автоматически подгружает из одной формы в другую. Когда ходила с бумажками, всю информацию дублировала, вручную переписывала. Это занимает время.

К сбору данных в этот раз привлекли только работников органов госстатистики. Всего сорок человек. При себе переписчик имеет портфель с эмблемой. А прежде чем перейти к вопросам обязан предъявить удостоверение и паспорт. Без второго первое будет недействительно.

Пройти опрос также можно на стационарных участках. Заглянуть туда возможно по дороге домой либо на работу. Три таких специальных пункта располагаются в самом Молодечно. Еще два в районе.

Кстати, еще один способ анкетирования самостоятельный: через интернет. Мнение респондентов также будет изучено. Пробная перепись – это генеральная репетиция. В анкете расширен блок, который касается миграции. А также впервые – белорусы ответят на вопросы сельскохозяйственной деятельности.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Насколько качественно подобраны вопросы, насколько они понятны населению. Подготовлен программный продукт, насколько он хорошо работает.

Полученная информация – не более чем для статистики. Конфиденциальность гарантирована. Данные обезличиваются ещё в момент завершения опроса.

Иатьяна Бабук, начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Здесь абсолютно не стоит волноваться. Как только мы записали в планшет – оно тут же кодируется. Информация забирается каждый день, то есть. на планшете она не остается.