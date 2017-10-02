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Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси

02 октября 2017 19:51
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Новости Беларуси. Пробная перепись началась сегодня в Беларуси. Местом её проведения стал Молодечненский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно здесь сейчас отрабатывают новые методы, которые затем будут использованы во время национальной переписи населения в 2019 году. Так, основная новация кампании  отказ от бумажных переписных листов и картографических материалов. Опрос  провОдится с помощью планшетов. Татьяна Ревизоре о том - кто и как подсчитает белорусов.

Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси-1

Гостям на пороге Мария Филипповна, кажется, даже не удивилась. О пробной переписи жителей Молодечно предупредили заранее. В анкете – сорок девять вопросов. Ответ на них занимает не более пятнадцати минут. Новацию не заметить невозможно: на смену бумажным опросным листам пришли планшеты. В гаджете загружена база квартир, которые предстоит обойти.  Программное обеспечение проходит обкатку.

Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси-3

Елена Ващилина, главный экономист отдела по работе с респондентами главного статистического управления Минской области:
На планшетах гораздо более удобно. К тому же, половина вопросов автоматически подгружает из одной формы в другую. Когда ходила с бумажками, всю информацию дублировала, вручную переписывала. Это занимает время.  

К сбору данных в этот раз привлекли только работников органов госстатистики. Всего сорок человек. При себе переписчик имеет портфель с эмблемой. А прежде чем перейти к вопросам обязан предъявить удостоверение и паспорт. Без второго первое будет недействительно.

Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси-6

Пройти опрос также можно на стационарных участках. Заглянуть туда возможно по дороге домой либо на работу. Три таких специальных пункта располагаются в самом Молодечно. Еще два в районе.

Кстати, еще один способ анкетирования самостоятельный: через интернет. Мнение респондентов также будет изучено. Пробная перепись – это генеральная репетиция. В анкете расширен блок, который касается миграции. А также впервые – белорусы ответят на вопросы сельскохозяйственной деятельности.

Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси-9

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Насколько качественно подобраны вопросы, насколько они понятны населению. Подготовлен программный продукт, насколько он хорошо работает.

Полученная информация – не более чем для статистики. Конфиденциальность гарантирована. Данные обезличиваются ещё в момент завершения опроса.

Все под счёт: пробная перепись началась в Беларуси-12

Иатьяна Бабук, начальник главного управления демографической статистики и переписи населения Национального статистического комитета Республики Беларусь:
Здесь абсолютно не стоит волноваться. Как только мы записали в планшет – оно тут же кодируется. Информация забирается каждый день, то есть. на планшете она не остается.

Пробная перепись продлиться до 13 октября. За эти дни планируется опросить 15 тысяч человек – это около двух процентов населения Молодечненского района. Уже к концу декабря специалисты получат предварительный итог анкетирования.

# общество # Государственная социальная политика # Фотофакт # Инна Медведева # Татьяна Бабук # Елена Ващилина

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