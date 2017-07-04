Международная школа белорусистики открывается 4 июля в Минске

Новости Беларуси. Более 60 иностранцев будут изучать белорусский язык и знакомиться с нашей литературой и историей. Курс пройдут слушатели из Индии, Японии, США, Индонезии, Испании и Швеции – всего из 18 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иностранных школяров ожидают 80 часов лекций и семинаров, во время которых они усовершенствуют устную и письменную речь, а также рассмотрят тонкости и нюансы белорусского языка.

Лишь уроками обучение не ограничится, впереди – самое настоящее погружение в культуру Беларуси. Слушатели примут участие в обрядах и традициях купальской ночи.