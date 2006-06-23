Все ненужное на слом, тем скорей украсим дом!

В 2007 году в Минске начнется поэтапный снос сараев на внутридворовых территориях. В Мингорисполкоме справедливо заметили, что размещение сараев не соответствует архитектурным и градостроительным нормам.

Согласно документу администрациям районов столицы совместно с Главным производственном управлении жилищного хозяйства Мингорисполкома до 15 сентября необходимо определить принадлежность сараев, наличие информации о них в технической документации на дом, а также разработать планы по сносу сараев на 2007-2012 годы.

В настоящее время в городе на этих территориях находится более шести тысяч сараев. Все они строились одновременно с жилыми домами и предназначались для хранения печного топлива. Сейчас строения используются жильцами для хранения личного имущества, имеют неприглядный вид и неудовлетворительное техническое состояние. В то же время, некоторые сараи входят в стоимость жилых домов.