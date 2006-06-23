"Человек. Общество. Государство": сдают только гуманитарии

В нынешнем году, в отличие от прошлого, централизованное тестирование по этому предмету сдают только те, кто решил поступать в высшие или средне-специальные учебные заведения страны на факультеты, где есть такие специальности, как международные отношения, правоведение, философия, социология или культурология. На тестирование по предмету "Человек. Общество. Государство" зарегистрировались более 15 тыс. человек. Каждый из них должен ответить на 50 вопросов. Кстати, 40 из них категории "А" - на вопрос предлагается четыре-пять вариантов ответов, из которых необходимо выбрать правильные, и 10 вопросов категории "Б" - ответы на вопросы абитуриент должен дать самостоятельно.