Глобальное потепление: выводы делают ученые

Последние несколько десятилетий XX века стали на Земле самыми теплыми за прошедшие как минимум 400 лет. К такому выводу пришли специалисты Национального исследовательского совета, действующего при американской Академии наук. Ученые подготовили доклад с оценкой научных усилий по определению картины климатического прошлого Земли за прошедшие два тысячелетия. Как отметил руководитель исследовательской группы Джеральд Норс, систематическое документирование температурных показателей началось сравнительно недавно - 150 лет назад, и поэтому ученым приходится использовать такие опосредованные свидетельства, как древесные кольца, осадочные породы, пещерные отложения. Тем не менее, собранные данные позволяют предполагать, что последняя четверть века может быть самой жаркой не просто за 400 лет, а начиная с IV века н.э. Кроме того, доклад подтверждает тезис о том, что в прошлом веке средняя температура на поверхности Земли повысилась на 0,6 градуса по Цельсию.

Специалисты также отметили в своем отчете, что виной глобальному потеплению стала по большей части <деятельность человека>, сообщают информационные агентства.