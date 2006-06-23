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Железнодорожники-ветераны России посетили белорусские места боевой славы

23 июня 2006 12:32
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23 июня 1944 года началась операция по освобождению Белоруссии под кодовым названием "Багратион". Это была одна из крупнейших стратегических наступательных операций Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. На нашей территории враг создал глубокую оборону под названием "Фатерланд", которую удерживала группа армий "Центр".

Согласно плану утром 23 июня главные силы 1-го Прибалтийского, 3-го и 2-го Белорусского фронтов перешли в наступление на Витебском, Оршанском и Могилевском направлениях. Действия фронтов координировали маршалы Советского Союза Александр Василевский и Георгий Жуков. Белорусская операция завершилась 29 августа 1944 года. В результате ее была полностью освобождена Беларусь, большая часть Литвы, часть Латвии, восточные районы Польши. Красная Армия  вплотную подошла к границам Германии.

Посетить места боевой славы - с такой целью в Беларусь приехали 60 ветеранов железнодорожного транспорта России. Впервые они приурочили такой визит к годовщине начала Великой Отечественной. За два дня в Беларуси российские гости посетили Брест, Хатынь и Курган Славы. Ветераны  возложили цветы на Площади Победы в Минске.

# общество

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